Здравствуй, оружие! Как в Краснодаре появились «Катюша» и другие военные памятники

Знаете ли вы, где и когда летали два самолета с улицы Тургенева и в кого стреляла зенитка, стоящая возле КубГУ? Сейчас мы все вам расскажем.

Мы не стали включать в обзор образцы военной техники, выставленные в музее «Оружие Победы» в парке 30-летия Победы на Затоне. Там уже не один десяток лет работает экспозиция, в которой под открытым небом выставлено более 40 единиц крупной техники, преимущественно времен Великой Отечественной войны. Юга.ру сделали подборку военной техники, стоящей на улицах Краснодара в виде памятников. Памятник зенитчикам Улица Ставропольская, 151

Памятник, представляющий собой 85-мм зенитную пушку образца 1939 года, открыли 9 мая 1973 года недалеко от главного корпуса КубГУ на улице Ставропольской. 30 мая 1943 года именно на этом месте свой последний бой принял расчет 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. На месте гибели советских бойцов был насыпан курган и установлена мраморная плита с именами погибших. Средства на открытие памятника работы архитектора Олега Демьяненко собрали предприятия и простые жители Краснодара. Полное название орудия — 85-мм зенитная пушка образца 1939 года. Или просто 52-К. Оно активно использовалось в годы Великой Отечественной войны в роли зенитного и противотанкового орудия и состояло на вооружении Советской армии в послевоенные годы. Одно из самых мощных и узнаваемых орудий Второй мировой войны. Масса зенитной пушки— 4,5 тонны. Прицельная дальность — 15,6 км. Скорострельность — до 20 выстрелов в минуту. Расчет орудия состоял из пяти бойцов. В 1940-1945 гг. было выпущено 14 тыс. 422 пушки. Памятник «Слава авиации» Улица Дзержинского, 135

Памятник в виде устремляющегося вверх самолета Су-22 установлен на улице Дзержинского у КПП Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова. Этот экземпляр самолета эксплуатировался краснодарским летным училищем — на нем проходили обучение курсанты из зарубежных стран. После вывода из эксплуатации в 1990-х гг. машина стала памятником. Су-22 — экспортный вариант советского истребителя-бомбардировщика Су-17, производившегося в 1969-1990 гг. Три десятилетия эти самолеты состояли на вооружении военно-воздушных сил СССР и России. Длина самолета — 19,02 метра. Размах крыла — 13,68 метра. Масса — 12 тыс. 160 кг. Максимальная высота полета — 14 тыс. метров. Максимальная скорость — 2230 км/ч. Истребители Су-17 и их модификации участвовали в арабо-израильских конфликтах, в боевых действиях в Ливии, Анголе, Афганистане, Ираке, Сирии и других локальных конфликтах. Модификации этого самолета до сих пор состоят на вооружении ВВС Анголы, Вьетнама, Сирии, Польши и других стран. Памятники боевой машине расположены в России, Украине, Беларуси, Египте, Перу, Вьетнаме. Реактивная установка «Катюша» Улица Российская, 794

Реактивная минометная установка БМ-13Н на шасси автомобиля ЗиЛ-157 была установлена на постамент на пересечении Ростовского шоссе и улицы Российской в 1985 году в честь гвардейцев-минометчиков, защищавших Кубань от фашистских захватчиков. «Катюшу» приняли на вооружение в 1941 году, и она стала одним из самых узнаваемых видов оружия Второй мировой войны. Советские «Катюши» отличались большой эффективностью и, по словам очевидцев, наводили ужас на войска противника. На каждой машине устанавливали заряд для самоуничтожения, чтобы при возможности захвата уничтожить ее и не дать противнику опытный образец. Дальность стрельбы — до 8,4 км. С 1941 по 1945 год выпущено 6800 пусковых установок. В середине 1950-х БМ-13 широко использовались китайскими добровольцами во время Корейской войны. В 1960-х гг. Советский Союз поставлял «Катюши» в Афганистан, спустя десятилетие некоторое их число приняло участие в Афганской войне. Нет единой версии, почему БМ-13 стали именоваться «Катюшами». Возможно, по названию популярной военной песни Блантера «Катюша». Также название может быть связано с индексом «К» на корпусе миномета — установки выпускались заводом имени Коминтерна. С 2013 года «Катюша», давшая название целому району Краснодара, признана памятником истории и находится под охраной государства. Памятник защитникам кубанского неба в годы Великой Отечественной войны Улица Тургенева, 181

Два самолета МиГ-21 появились на улице Тургенева 8 мая 1985 года и сразу стали одним из символов Фестивального микрорайона Краснодара. Монумент открыли к 40-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войны, но первый полет истребителя этой модели состоялся только в 1956 году. Изначально рядом с монументом располагалась утраченная к настоящему времени памятная стена с барельефным изображением знамен.

МиГ-21 — одноместный легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель, серийно выпускавшийся в Советском Союзе с 1959 по 1985 год. Самолет состоял на вооружении и использовался ВВС более чем 60 стран. Всего в СССР было изготовлено 10 тыс. 645 истребителей такого типа. За характерный внешний вид первый МиГ с треугольным крылом получил от советских летчиков прозвище «балалайка». Длина самолета — 14,10 метра. Размах крыла — 7,15 метра. Масса — 5460 кг. Максимальная высота полета — 19 тыс. метров. Максимальная скорость — 2200 км/ч. Самолеты МиГ-21 применялись во время Карибского кризиса, участвовали в войне во Вьетнаме, арабо-израильских конфликтах, боевых действиях в Ливане, войнах в Афганистане и Югославии. Памятники самолету МиГ-21 были установлены в Венгрии, Вьетнаме, Египте, Индии, Камбодже, Монголии, Нигерии, Польше, Румынии, Финляндии и ряде других стран. Истребители стоят во многих российских городах, в том числе в Армавире и Кореновске. Мемориал воинам-кубанцам, погибшим в локальных конфликтах Чистяковская роща

Памятник в виде установленной на постамент боевой машины пехоты БМП-2 был открыт в Чистяковской роще 11 декабря 2014 года. В этот день в 1994 году началась первая чеченская война. Эта боевая машина принимала непосредственное участие в боях в Грозном в декабре 1994 — январе 1995 гг. Сбоку на броне БМП нанесена надпись «67 АК» — памяти погибших бойцов дислоцировавшейся на Кубани 131-й отдельной мотострелковой бригады, которая в составе 67-го армейского корпуса принимала участие в боевых действиях в Чечне. Гусеничная боевая машина пехоты принята на вооружение в 1980 году. Широкой публике БМП-2 впервые продемонстрировали в Москве на параде на Красной площади 7 ноября 1982 года. Масса — 14,7 тонны. Экипаж — три человека, десант — семь человек. Скорость — 65 км/ч. Широко применялась в войне в Афганистане, в локальных конфликтах на территории бывшего СССР, в Африке и на Ближнем Востоке. В октябре 1993 года БМП-2 вели стрельбу по окнам Белого дома в Москве. До сих пор машина входит в состав армий десятков стран мира. Памятник защитникам Отечества Улица Калинина, 13 (КубГАУ)

Бронированная машина, установленная в начале 2000-х на территории Кубанского государственного аграрного университета, — не что иное, как МТ-ЛБ: многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный. Этот плавающий бронетранспортер был принят на вооружение в СССР в 1964 году. МТ-ЛБ применялся советскими войсками на войне в Афганистане, а после распада Союза «мотолыга», как прозвали ее военные, использовалась практически во всех крупных вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве. Масса — 9,7 тонны. Максимальная скорость по шоссе — 61 км/ч. Вместимость — два члена экипажа и 11 человек в десантном отделении. За полвека было выпущено более 55 тыс. экземпляров МТ-ЛБ различных модификаций. До сих пор модификации МТ-ЛБ используются армиями стран бывшего Советского Союза, некоторых африканских и азиатских государств. Памятник воинам-танкистам — освободителям Кубани Сквер Памяти героев-танкистов в поселке Колосистом