На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения COVID-19, умерли два пациента
В Краснодарском крае к 23 июня нашли коронавирус у 5 тыс. 561 человека
В России за последние сутки выявили 7 тыс. 425 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 12 тыс. 13 человек, зафиксировали 153 летальных исхода. Наибольшее количество людей с инфекцией было в Москве (1 тыс. 81), Московской области (504) и Ханты-Мансийском автономном округе (319), сообщает федеральный оперштаб.
За все время наблюдения в России зарегистрировали 599 тыс. 705 человек с COVID-19, пишет RT. Из них выздоровели 356 тыс. 429 человек, умерли 8 тыс. 359 пациентов.
В Краснодарском крае за сутки число выявленных случаев инфицирования возросло на 60. Выздоровели 57 жителей, было два летальных случая.
Краевой оперативный штаб опубликовал 23 июня географическое распределение новых случаев на Кубани:
- 21 в Краснодаре;
- 7 в Белореченском районе;
- 6 в Сочи,
- 5 в Кавказском районе;
- по 3 в Новороссийске, Крымском и Темрюкском районах;
- по 2 в Ленинградском, Апшеронском и Павловском районах;
- по 1 в Геленджике, Белоглинском, Тихорецком, Новопокровском, Гулькевичском и Каневском районах.
Среди зараженных восемь детей, самому старшему пациенту — 82 года. Всего за время пандемии в крае заразились, согласно официальной статистике, 5 тыс. 561 человек. Из них 4 тыс. 277 человек выздоровели, 67 пациентов скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 23 больных.
Лечение в больницах продолжается у 2 тыс. 81 пациента с подозрением на COVID-19, включая 163 детей. Под медицинским наблюдением дома остаются 6 тыс. 709 человек. В обсерваторах размещены 452 человека.
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