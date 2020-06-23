На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения COVID-19, умерли два пациента

В Краснодарском крае к 23 июня нашли коронавирус у 5 тыс. 561 человека

В России за последние сутки выявили 7 тыс. 425 новых случаев заражения коронавирусом . Выздоровели 12 тыс. 13 человек, зафиксировали 153 летальных исхода. Наибольшее количество людей с инфекцией было в Москве (1 тыс. 81), Московской области (504) и Ханты-Мансийском автономном округе (319), сообщает федеральный оперштаб.

За все время наблюдения в России зарегистрировали 599 тыс. 705 человек с COVID-19, пишет RT. Из них выздоровели 356 тыс. 429 человек, умерли 8 тыс. 359 пациентов.