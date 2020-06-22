Ученые выяснили, что COVID-19 наиболее опасен для обладателей II группы крови

Ученые трех стран сошлись во мнении, что COVID-19 наиболее опасен для людей со второй группой крови

Тогда портал Юга.ру пообщался с заведующим кафедрой трансфузиологии и проблем переливания крови Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Евгением Жибуртом, который рассказал, что вторую группу крови имеют 35% населения России (такой же процент людей являются обладателями первой группы крови). Еще 20% населения имеют третью группу крови, а 10% — четвертую.

Как сообщило РИА «Новости» 21 июня со ссылкой на препринт исследования иранских ученых, опубликованный на сайте MedRxiv, именно обладатели второй группы крови чаще всего умирали от осложнений, вызванных COVID-19. RT отметил, что к такому же выводу пришли специалисты из Китая и США.

Авторы исследований сообщили, что самый высокий процент смертности — именно у обладателей второй группы крови, у пациентов с третьей и четвертой группой он ниже, а люди с первой группой крови переносили коронавирус легче всего.