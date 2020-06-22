Ученые выяснили, что COVID-19 наиболее опасен для обладателей II группы крови
Ученые трех стран сошлись во мнении, что COVID-19 наиболее опасен для людей со второй группой крови
Напомним, 15 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что больше всего заразившихся коронавирусом имеют вторую группу крови.
Тогда портал Юга.ру пообщался с заведующим кафедрой трансфузиологии и проблем переливания крови Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Евгением Жибуртом, который рассказал, что вторую группу крови имеют 35% населения России (такой же процент людей являются обладателями первой группы крови). Еще 20% населения имеют третью группу крови, а 10% — четвертую.
Как сообщило РИА «Новости» 21 июня со ссылкой на препринт исследования иранских ученых, опубликованный на сайте MedRxiv, именно обладатели второй группы крови чаще всего умирали от осложнений, вызванных COVID-19. RT отметил, что к такому же выводу пришли специалисты из Китая и США.
Авторы исследований сообщили, что самый высокий процент смертности — именно у обладателей второй группы крови, у пациентов с третьей и четвертой группой он ниже, а люди с первой группой крови переносили коронавирус легче всего.
Как писали Юга.ру, к 22 июня в России COVID-19 диагностировали у 592 тыс. 280 человек. Уже выздоровели 344 тыс. 416 заболевших, а 8 тыс. 206 пациентов скончались. В Краснодарском крае за время пандемии коронавирус выявили у 5 тыс. 501 человека. Из больниц выписали 4 тыс. 220 пациентов, 65 больных умерли, включая двух за последние сутки.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме: