Число зараженных COVID-19 на Кубани достигло 5,5 тысяч человек, умерли еще два пациента

В Краснодарском крае к 22 июня коронавирус за сутки подтвердили у 61 человека

В России за последние сутки выявили 7,6 тыс. новых случаев коронавируса, пишет RT . Выздоровели 4 тыс. 705 человек, было 95 летальных исходов. Больше всего инфицированных с 21 по 22 июня было в Москве (1 тыс. 68), Московской области (506) и Ханты-Мансийском автономном округе (295), отмечает федеральный оперштаб .

Краевой оперативный штаб рассказал 22 июня, в каких муниципалитетах зарегистрировали людей с заражением:

В Краснодарском крае количество инфицированных за сутки увеличилось на 61 человека . Выздоровели 39 человек, умерли 2 пациента.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 592 тыс. 280 зараженных COVID-19 . Вылечились 344 тыс. 416 граждан, 8 тыс. 206 человек скончались.

Всего на Кубани зафиксировали 5 тыс. 501 человека с инфекцией, среди них 385 детей. Выздоровели 4 тыс. 220 жителей региона. Было 65 летальных случаев. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 20 пациентов.

В стационарах с подозрением на COVID-19 лечат 2 тыс. 99 человек, включая 1 тыс. 711 детей. Дома под наблюдением врачей остаются 8 тыс. 652 человека, среди них 744 несовершеннолетних.

Продолжает снижаться количество человек, находящихся в обсерваторах: по данным на 22 июня, там размещены 482 приезжих.