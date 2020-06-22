Число зараженных COVID-19 на Кубани достигло 5,5 тысяч человек, умерли еще два пациента
В Краснодарском крае к 22 июня коронавирус за сутки подтвердили у 61 человека
В России за последние сутки выявили 7,6 тыс. новых случаев коронавируса, пишет RT. Выздоровели 4 тыс. 705 человек, было 95 летальных исходов. Больше всего инфицированных с 21 по 22 июня было в Москве (1 тыс. 68), Московской области (506) и Ханты-Мансийском автономном округе (295), отмечает федеральный оперштаб.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 592 тыс. 280 зараженных COVID-19. Вылечились 344 тыс. 416 граждан, 8 тыс. 206 человек скончались.
В Краснодарском крае количество инфицированных за сутки увеличилось на 61 человека. Выздоровели 39 человек, умерли 2 пациента.
Краевой оперативный штаб рассказал 22 июня, в каких муниципалитетах зарегистрировали людей с заражением:
- 20 — в Краснодаре, в том числе два 15-летних подростка;
- 10 — в Кавказском районе, включая детей 11 месяцев и 6 лет;
- 4 — в Сочи, включая 12-летнего ребенка;
- по 3 — в Новороссийске (в том числе 13-летний подросток) и Усть-Лабинском районе;
- по 2 — в Северском, Тихорецком, Белореченском, Белоглинском, Славянском районах;
- по 1 — в Анапе, Тбилисском, Ейском, Красноармейском, Кореновском, Апшеронском, Лабинском, Темрюкском, Динском районах. В Выселковском районе заболел 8-летний ребенок, в Гулькевичском — 10-летний.
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Всего на Кубани зафиксировали 5 тыс. 501 человека с инфекцией, среди них 385 детей. Выздоровели 4 тыс. 220 жителей региона. Было 65 летальных случаев. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 20 пациентов.
В стационарах с подозрением на COVID-19 лечат 2 тыс. 99 человек, включая 1 тыс. 711 детей. Дома под наблюдением врачей остаются 8 тыс. 652 человека, среди них 744 несовершеннолетних.
Продолжает снижаться количество человек, находящихся в обсерваторах: по данным на 22 июня, там размещены 482 приезжих.
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