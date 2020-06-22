На Кубани умерли 65 человек с коронавирусом, включая двух за последние сутки

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 22 июня количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 65 человек

Напомним, к 22 июня в России подтвердили коронавирус у 592 тыс. 280 человек. Из них выздоровели 344 тыс. 416 граждан, также было зарегистрировано 8 тыс. 206 летальных исходов.

В Краснодарском крае за все время наблюдения инфекцию выявили у 5 тыс. 501 жителя. 20 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Еще 4 тыс. 220 жителей выздоровели. Умерли 65 человек, включая двух пациентов за последние сутки. В краевом оперативном штабе 22 июня рассказали об этих случаях.

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В середине мая заболел 54-летний житель Сочи. У него подтвердили COVID-19, после чего госпитализировали в больницу. У пациента зафиксировали тяжелую форму течения инфекции, двустороннюю пневмонию и другие сопутствующие заболевания. 25 мая его положили на ИВЛ. Спасти его не удалось.

В начале июня заболела 64-летняя жительница Кропоткина. Ее госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ с двусторонней пневмонией. Анализ оказался положительным. 13 июня больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациентки ухудшилось состояние, после чего ее перевели в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. В администрации края добавили, что женщина была гипертоником и страдала хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась.

Кавказский район Коронавирус Медицина Сочи

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