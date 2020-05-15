Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 15 мая назвала группу крови большинства больных коронавирусом

Коронавирус или COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 15 мая в России коронавирус выявили у 262 тыс. 843 человек, при этом 58 тыс. 226 пациентов выздоровели, а 2 тыс. 418 скончались. На Кубани COVID-19 диагностировали у 2 тыс. 418 человек, выздоровели 979 пациентов и 24 умерли.

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 15 мая сообщила ТАСС, что больше всего заразившихся коронавирусом имеют вторую группу крови.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови. […] На втором месте — первая и третья. И, реже всего, действительно редкая группа — четвертая», — сказала Скворцова.

По словам Скворцовой, это может быть связано с тем, что вторая группа крови является наиболее распространенной в популяции, уточнил RT.

Портал Юга.ру связался с Евгением Жибуртом, заведующим кафедрой трансфузиологии и проблем переливания крови Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, чтобы узнать процентное соотношение обладателей разных групп крови в России. «Первая группа крови встречается у 35% населения европейской части России, вторую группу также имеют 35% населения, 20% жителей имеют третью группу крови, а четвертая — 10% населения», — объяснил профессор.