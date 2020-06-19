В Адыгее восстановили картину жертвоприношения при раскопках кургана эпохи средневековья

В Красногвардейском районе Адыгеи археологи исследовали курган-2 в составе могильника «Садовая 1», возведенного над богатым воинским погребением

Курганный могильник «Садовая 1» нашли в 2018 году также перед проведением строительных работ. Специалисты уже исследовали его.

Раскопки проводились в районе села Садового перед заменой участка газопровода «Некрасовская — Афипская», сообщили 19 июня порталу Юга.ру в управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи.

Установлено, что памятник относится к эпохе средневековья. Предварительно время возведения кургана и совершения погребений относят к XIV–XV векам, однако не исключена и более поздняя дата, рассказали порталу Юга. ру археологи.

В ходе раскопок были обнаружены ритуальные площадки и останки животных, другие предметы ритуала жертвоприношения.

«Памятник состоял из трех насыпей, вытянувшихся цепочкой в линию север-юг. Погребальная конструкция — яма четырехугольной формы с деревянным перекрытием. Возможно, что на перекрытии были проведены ритуальные действия, сопровождаемые устройством кострища: обугленные куски перекрытия просели в яму», — рассказал археолог Игорь Тищенко.