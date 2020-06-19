В Адыгее восстановили картину жертвоприношения при раскопках кургана эпохи средневековья
В Красногвардейском районе Адыгеи археологи исследовали курган-2 в составе могильника «Садовая 1», возведенного над богатым воинским погребением
Раскопки проводились в районе села Садового перед заменой участка газопровода «Некрасовская — Афипская», сообщили 19 июня порталу Юга.ру в управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи.
Курганный могильник «Садовая 1» нашли в 2018 году также перед проведением строительных работ. Специалисты уже исследовали его.
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Установлено, что памятник относится к эпохе средневековья. Предварительно время возведения кургана и совершения погребений относят к XIV–XV векам, однако не исключена и более поздняя дата, рассказали порталу Юга. ру археологи.
В ходе раскопок были обнаружены ритуальные площадки и останки животных, другие предметы ритуала жертвоприношения.
«Памятник состоял из трех насыпей, вытянувшихся цепочкой в линию север-юг. Погребальная конструкция — яма четырехугольной формы с деревянным перекрытием. Возможно, что на перекрытии были проведены ритуальные действия, сопровождаемые устройством кострища: обугленные куски перекрытия просели в яму», — рассказал археолог Игорь Тищенко.
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По его словам, на перекрытии было совершено ритуальное погребение собаки. Также найдено погребение лошади, совершенное на ритуальной площадке, открытое на расстоянии 1,5–2 м к югу от погребения. Могилу сопровождал богатый инвентарь — керамические сосуды, железные ножницы, бусы и бисер. Большую часть уничтожили при ограблении погребения, во время которого была разрушена большая часть погребальной ямы.
Сейчас археологи приступили к исследованию меотского поселения, находящегося в нескольких километрах от курганного могильника «Садовая 1».
Одновременно возле Майкопа перед строительством новой развязки сейчас идет исследование памятников археологии. По мнению археологов, там располагалось меотское поселение VI-V века до нашей эры. Курганные могильники «Советский 30» и «Советский 31» относятся ко времени существования Майкопской культуры, при этом два кургана относятся к эпохе ранней бронзы.