Древнее ожерелье с подвесками в виде оленя и птиц с головами собак нашли в Кабардино-Балкарии
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии археологи в августе нашли в древнем погребении украшения
Начальник Объединенной Северокавказской археологической экспедиции Государственного исторического музея, Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии РАН Анна Кадиева 29 августа рассказала порталу Юга.ру о находках.
«У нас в этом году несколько богатых кобанских погребений. Из них одно с красивым ожерельем. В его состав входит подвеска в виде фигурки оленя, а также две подвески в виде птиц с головами собак и крупными бубенчиками. Они сделаны из бронзы», — пояснила археолог.
Еще одна находка кобанской культуры — спиральные браслеты. Все эти артефакты датируются 8-7 веками до н.э.
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Кадиева уточнила, что еще одни погребения, датируемые 1-2 века н.э., — сарматские. В них нашли жертвенную яму со шкурой коня, а также сосуд и скелеты человека и лошади.
«Сосуд представляет собой кружку с налепом на ручке. На ее дне есть знак мастера. Вероятнее всего, это оттиск сарматского зеркала. Тогда мастера его использовали в качестве штампа», — отметила Кадиева.
Кроме того, исследователи нашли катакомбу. В ней обнаружили захоронения мужчины и коня.
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Раскопки проводили на могильнике Заюково-3. Там работают участники Объединенной Северо-Кавказской археологической экспедиции (ОСКАЭ). В прошлом году на этом могильнике нашли древний бронзовый наконечник для ножен. Его уникальность в том, что он сочетал в себе кавказскую и скифскую культуры. Эту находку вместе с другим передали на хранение в Государственный исторический музей в Москве.
Что касается артефактов этого года, то их реставрируют. После этого их также передадут в Исторический музей.
Напомним, что в 2019 году прошел 16-й полевой сезон Фанагорийской археологической экспедиции на Таманском полуострове. Одной из интереснейших находок стала семейная гробница V века н.э. Фотографии можно посмотреть здесь.
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