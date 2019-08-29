Древнее ожерелье с подвесками в виде оленя и птиц с головами собак нашли в Кабардино-Балкарии

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии археологи в августе нашли в древнем погребении украшения

Начальник Объединенной Северокавказской археологической экспедиции Государственного исторического музея, Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии РАН Анна Кадиева 29 августа рассказала порталу Юга.ру о находках. «У нас в этом году несколько богатых кобанских погребений. Из них одно с красивым ожерельем. В его состав входит подвеска в виде фигурки оленя, а также две подвески в виде птиц с головами собак и крупными бубенчиками. Они сделаны из бронзы», — пояснила археолог. Еще одна находка кобанской культуры — спиральные браслеты. Все эти артефакты датируются 8-7 веками до н.э.

Кадиева уточнила, что еще одни погребения, датируемые 1-2 века н.э., — сарматские. В них нашли жертвенную яму со шкурой коня, а также сосуд и скелеты человека и лошади. «Сосуд представляет собой кружку с налепом на ручке. На ее дне есть знак мастера. Вероятнее всего, это оттиск сарматского зеркала. Тогда мастера его использовали в качестве штампа», — отметила Кадиева.

Кроме того, исследователи нашли катакомбу. В ней обнаружили захоронения мужчины и коня.

Раскопки проводили на могильнике Заюково-3. Там работают участники Объединенной Северо-Кавказской археологической экспедиции (ОСКАЭ). В прошлом году на этом могильнике нашли древний бронзовый наконечник для ножен. Его уникальность в том, что он сочетал в себе кавказскую и скифскую культуры. Эту находку вместе с другим передали на хранение в Государственный исторический музей в Москве. Что касается артефактов этого года, то их реставрируют. После этого их также передадут в Исторический музей.