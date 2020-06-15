Археологи обнаружили меотские поселения на трассе возле Майкопа

Адыгея

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В конце мая у въезда в столицу Адыгеи со стороны Краснодара начались археологические раскопки. В середине июня там нашли артефакты

Работы ведутся на месте строительства второй очереди объезда вокруг Майкопа, которая соединит федеральную трассу Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск и региональную дорогу Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская.

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Археологи установили, что на участке протяженностью 10 км, который попадает в зону строительства, находятся пять курганных могильников — «Советский 1», «Советский 30», «Советский 31», а также поселения «Советское 1» и «Советское 3». По мнению археологов, здесь располагалось меотское поселение VI-V веков до н. э., при этом два кургана относятся к эпохе ранней бронзы.

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«Специалисты вручную, слой за слоем открывают для нас историю наших далеких предков. По завершении работ найденные артефакты останутся в республике, будут храниться в фондах Национального музея республики», — отметил в своем инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи добавили, что были расчищены каменные конструкции овальной и округлой формы, обнаружены керамические сосуды и фрагменты керамики. В ведомстве не исключили, что найденные объекты служили для совершения ритуальных действий.

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«В культурном слое поселений "Советское 1" и "Советское 3" были обнаружены фрагменты венчиков, ручек и донцев сосудов, кремневые наконечники стрел, шайбовидные камни пока неясного назначения. Также были найдены бронзовые пластины — вероятно, это части бронзового котла», — добавили в ведомстве.

Кроме того, археологи обнаружили фрагменты турлучной обмазки и слегка заглубленный в глину котлован полуземляночной постройки, что может быть частью жилища древних людей.

Как писали Юга.ру, перед строительством дороги в районе аула Мафэхабль также проводились археологические раскопки. Тогда были обнаружены пять поселений и два кургана, около 28 объектов археологии, относящихся к меотской культуре и Средневековью. Всего на территории Адыгеи расположено порядка 4 тыс. объектов культурного наследия, из них 3,5 тыс. — объекты археологического наследия.

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На участке строительства автодороги в обход г. Майкопа идут масштабные археологические изыскания. Это очень кропотливая и сложная работа. Как видно, место раскопок разбито на секторы, специалисты вручную, слой за слоем открывают для нас историю наших далеких предков. Идет исследование так называемого культурного слоя. ⠀ По мнению археологов, здесь располагалось меотское поселение 6-5 века до нашей эры и курган. В культурном слое уже обнаружено множество остатков керамики, части бронзовых изделий и артефакты, говорящие о существовании здесь железоплавильного производства. ⠀ По завершении работ найденные артефакты останутся в республике, будут храниться в фондах Национального музея Адыгеи. ⠀ #Адыгея #раскопки #археология ������: Аслан Тлебзу

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Археология Дороги История Музеи Мурат Кумпилов

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