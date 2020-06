Археологи обнаружили меотские поселения на трассе возле Майкопа

View this post on Instagram

На участке строительства автодороги в обход г. Майкопа идут масштабные археологические изыскания. Это очень кропотливая и сложная работа. Как видно, место раскопок разбито на секторы, специалисты вручную, слой за слоем открывают для нас историю наших далеких предков. Идет исследование так называемого культурного слоя. ⠀ По мнению археологов, здесь располагалось меотское поселение 6-5 века до нашей эры и курган. В культурном слое уже обнаружено множество остатков керамики, части бронзовых изделий и артефакты, говорящие о существовании здесь железоплавильного производства. ⠀ По завершении работ найденные артефакты останутся в республике, будут храниться в фондах Национального музея Адыгеи. ⠀ #Адыгея #раскопки #археология ������: Аслан Тлебзу