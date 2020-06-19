Презервативы и мешок сена. Врачи РФ рассказали о необычных подарках от пациентов
Сайт отзывов «ПроДокторов» опросил более 1000 врачей об их отношении к подаркам от пациентов
Опрос, в котором участвовали медики со всей страны, приурочен ко Дню медработника, который отмечается 21 июня.
50% положительно относятся к подаркам от пациентов и всегда их принимают. 47% опрошенных принимают подарки в зависимости от обстоятельств: кто-то отказывается от алкоголя или очень дорогих подарков, а кто-то готов принять только подарки, сделанные своими руками, например, детские рисунки.
Только 3% врачей резко отрицательно воспринимают такое внимание и всегда отказываются от презентов. 10% опрошенных врачей считают, что благодарить подарками за лечение — пережиток прошлого.
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Самые популярные подарки от пациентов:
- Сладости
- Алкоголь
- Кофе и чай
- Цветы
- Деньги
Врачи также называли домашние закрутки, рисунки и поделки, косметику, подарочные сертификаты и сувениры.
«Условия — абсолютно выносимые»:
Топ-10 самых необычных подарков от пациентов:
- Живой баран
- Набор прищепок
- Земельный участок
- Трусы с американским флагом
- Атлас по анатомии
- Мешок с сеном
- Личный фамильный герб
- Удаленный зуб в коробочке с бантиком
- Вареные пельмени в газете
- Презервативы
Еще среди необычных подарков многие называли колбасу, овощи и фрукты в промышленных масштабах, сало, вязаные носки и рукавицы, оружие, рассаду и открытые бутылки с алкоголем.
«Сильно устаешь... от гипоксии»:
Среди необычных подарков московские врачи называли гусиные яйца, мангал, постельное белье и предложение жениться. Казанские медики рассказали, что среди необычных подарков они запомнили сушеную рыбу, швабру, прокладки и продукцию местного жирокомбината.
Врачи из Краснодара рассказали, что среди необычных подарков им дарили домашние голубцы, сертификат на звезду, люстру и абонемент на обучение в мотошколе. Питерские медики вспомнили ковер ручной работы из Таджикистана, свежую корюшку, котенка, сковороду и 5 литров коньячного спирта.
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