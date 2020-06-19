Сайт отзывов «ПроДокторов» опросил более 1000 врачей об их отношении к подаркам от пациентов

Опрос, в котором участвовали медики со всей страны, приурочен ко Дню медработника, который отмечается 21 июня.

50% положительно относятся к подаркам от пациентов и всегда их принимают. 47% опрошенных принимают подарки в зависимости от обстоятельств: кто-то отказывается от алкоголя или очень дорогих подарков, а кто-то готов принять только подарки, сделанные своими руками, например, детские рисунки.

Только 3% врачей резко отрицательно воспринимают такое внимание и всегда отказываются от презентов. 10% опрошенных врачей считают, что благодарить подарками за лечение — пережиток прошлого.