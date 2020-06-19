Презервативы и мешок сена. Врачи РФ рассказали о необычных подарках от пациентов

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Сайт отзывов «ПроДокторов» опросил более 1000 врачей об их отношении к подаркам от пациентов

Опрос, в котором участвовали медики со всей страны, приурочен ко Дню медработника, который отмечается 21 июня.

50% положительно относятся к подаркам от пациентов и всегда их принимают. 47% опрошенных принимают подарки в зависимости от обстоятельств: кто-то отказывается от алкоголя или очень дорогих подарков, а кто-то готов принять только подарки, сделанные своими руками, например, детские рисунки.

Только 3% врачей резко отрицательно воспринимают такое внимание и всегда отказываются от презентов. 10% опрошенных врачей считают, что благодарить подарками за лечение — пережиток прошлого.

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Самые популярные подарки от пациентов:

  1. Сладости
  2. Алкоголь
  3. Кофе и чай
  4. Цветы
  5. Деньги

Врачи также называли домашние закрутки, рисунки и поделки, косметику, подарочные сертификаты и сувениры.

«Условия — абсолютно выносимые»:

Топ-10 самых необычных подарков от пациентов:

  1. Живой баран
  2. Набор прищепок
  3. Земельный участок
  4. Трусы с американским флагом
  5. Атлас по анатомии
  6. Мешок с сеном
  7. Личный фамильный герб
  8. Удаленный зуб в коробочке с бантиком
  9. Вареные пельмени в газете
  10. Презервативы

Еще среди необычных подарков многие называли колбасу, овощи и фрукты в промышленных масштабах, сало, вязаные носки и рукавицы, оружие, рассаду и открытые бутылки с алкоголем.

«Сильно устаешь... от гипоксии»:

Среди необычных подарков московские врачи называли гусиные яйца, мангал, постельное белье и предложение жениться. Казанские медики рассказали, что среди необычных подарков они запомнили сушеную рыбу, швабру, прокладки и продукцию местного жирокомбината.

Врачи из Краснодара рассказали, что среди необычных подарков им дарили домашние голубцы, сертификат на звезду, люстру и абонемент на обучение в мотошколе. Питерские медики вспомнили ковер ручной работы из Таджикистана, свежую корюшку, котенка, сковороду и 5 литров коньячного спирта.

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Врачам из Уфы запомнились бубен ручной работы, статуэтка свиньи в белом халате и сахар-рафинад. В Екатеринбурге называли казан плова, библию, чучело лося, нижнее белье и набор редких фотографий. Врачи Новосибирска рассказали, что им дарили семена томатов, строительные инструменты, домашнюю сметану и портрет пациента.

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