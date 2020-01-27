В 2019 году на Кубани интернет-пользователи чаще всего искали неврологов и дерматологов

Сайт с отзывами «ПроДокторов» подвел итоги 2019 года и выяснил, каких врачей и какие услуги чаще всего искали в регионе

В 2019 году на сайте «ПроДокторов» чаще всего искали гинекологов (больше 133 тыс. просмотров), неврологов (82,7 тыс.) и дерматологов (70 тыс.). В десятку самых популярных врачей также вошли гастроэнтерологи, ЛОРы, остеопаты, урологи, детские неврологи, эндрокринологи и ортопеды.

В РФ топ-3 запросов лишь на одну позицию отличается от краевого: гинекологи (11,1 млн просмотров), хирургов (8,38 млн) и неврологов (7,9 млн).