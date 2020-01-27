В 2019 году на Кубани интернет-пользователи чаще всего искали неврологов и дерматологов

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Сайт с отзывами «ПроДокторов» подвел итоги 2019 года и выяснил, каких врачей и какие услуги чаще всего искали в регионе

В 2019 году на сайте «ПроДокторов» чаще всего искали гинекологов (больше 133 тыс. просмотров), неврологов (82,7 тыс.) и дерматологов (70 тыс.). В десятку самых популярных врачей также вошли гастроэнтерологи, ЛОРы, остеопаты, урологи, детские неврологи, эндрокринологи и ортопеды.

В РФ топ-3 запросов лишь на одну позицию отличается от краевого: гинекологи (11,1 млн просмотров), хирургов (8,38 млн) и неврологов (7,9 млн).

Как правильно гуглить информацию о здоровье:

Среди услуг лидируют пластические операции — в крае их искали 14 667 раз. На втором месте гинекологические услуги — 13 812 просмотров. На третьем — стоматологи (12 711 запросов). Кроме них в десятку вошли услуги маммопластики, имплантации зубов, установка брекетов, ЭКО, хирургия, удаление родинок и прививки. В целом по стране самыми популярными услугами оказались стоматологические, гинекологические и имплантация зубов.

В 2019 году пользователи из Краснодарского края оставили на сайте больше 40 тыс. отзывов. Регион находится на втором месте по активности после Москвы и Мособласти. В топ-5 активных регионов входят Санкт-Петербург и Ленобласть, Свердловская и Нижегородская области. Та же ситуация и с просмотрами ресурса «ПроДокторов» в крае — больше 40 млн в 2019 году.

Интернет Медицина

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