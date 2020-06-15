На Кубани зачисление в детские сады продлится до 1 сентября

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 15 июня начался прием документов для зачисления в детские сады

Как писали Юга.ру, из-за режима карантина на Кубани несколько раз переносили начало приема документов для зачисления в детские сады. Сначала муниципалитетам порекомендовали начать принимать их с 15 мая, затем — с 1 июня.

Последний раз срок перенесли на 15 июня. Подать документы можно в любом МФЦ города или района. Для постановки на учет и зачисления детей в дошкольные учреждения потребуется свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и документ о наличии льготы.

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В администрации края уточнили, что сроки приема документов устанавливают сами муниципальные образования. В Краснодаре, например, родители смогут подать документы до 15 августа. При этом все документы будут рассматривать до 1 сентября.

«При принятии решения не учитывается, в какой из дней поданы документы родителями в МФЦ. Комиссия определяет, в первую очередь, льготные категории граждан, затем детей из общей очереди», — отметили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Детские сады Карантин Краснодар МФЦ

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