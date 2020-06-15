На Кубани зачисление в детские сады продлится до 1 сентября

В Краснодарском крае с 15 июня начался прием документов для зачисления в детские сады

Как писали Юга.ру, из-за режима карантина на Кубани несколько раз переносили начало приема документов для зачисления в детские сады. Сначала муниципалитетам порекомендовали начать принимать их с 15 мая, затем — с 1 июня.

Последний раз срок перенесли на 15 июня. Подать документы можно в любом МФЦ города или района. Для постановки на учет и зачисления детей в дошкольные учреждения потребуется свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и документ о наличии льготы.