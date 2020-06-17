Компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» разработала тестирование на коронавирус

Компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» представила высокоточную систему экспресс-тестирования на COVID-19

Первые случаи заражения новой инфекцией были зафиксированы в декабре 2019 года. За считанные недели вирус распространился по всему миру. Он способен угнетать функции дыхательной системы и вызывать серьезные осложнения, поэтому максимально быстрая диагностика необходима. 10 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала необычной статистику смертей от COVID-19 в РФ. По данным на тот день, Россия занимала 3-е место по числу зараженных в мире и 13-е — по количеству летальных случаев. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что России следует пересмотреть способы отчетности по смертям, писал РБК.

Для разработки эффективного тестирования на коронавирус была создана российско-японская компания «Эвотэк-Мирай Геномикс». Ее соучредителями стали K.K. Mirai Genomics и ООО «Генетические технологии». Главная цель создания компании — улучшение методов диагностики нового вируса в рамках борьбы с пандемией. Экспресс-тесты «Эвотэк-Мирай Геномикс» — результат совместной деятельности специалистов из РФ и Японии. Производство систем оперативного тестирования на коронавирус стало возможным благодаря поддержке Российского фонда прямых инвестиций под руководством Кирилла Дмитриева. РФПИ внес большой вклад в реализацию данного проекта, вложив средства в разработку.

В число ключевых преимуществ инновационной системы экспресс-тестирования входят ее высокая чувствительность, специфичность и мобильность. Созданные при участии РФПИ тесты на коронавирус позволяют поставить точный диагноз даже при небольшой концентрации патогена. Достоверный результат можно получить в пределах 30 минут при наличии от 50 до 100 реплик вируса в собранном биоматериале, в то время как многие другие тесты реагируют только на 1000 копий. В инновационной системе применяется сразу несколько праймеров, что дает возможность идентифицировать патоген даже при мутации его ДНК на отдельных участках. Это свойство придает методу диагностики высокую надежность. Разработанные компанией «Эвотэк-Мирай Геномикс» экспресс-тесты можно использовать в стационарах поликлиник и в виде мобильных лабораторий. Все необходимые для проведения диагностики материалы не занимают много места и помещаются в двух чемоданах. Первые испытания тестов EMG в России стартовали в марте, масштабное тестирование в различных медучреждениях прошло в апреле. Внедрение новой технологии тестирования было одобрено Росздравнадзором.

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Система позволяет оперативно проводить высокоточную диагностику коронавируса. Она позволяет выявлять инфекцию даже у пациентов с неявной симптоматикой и на ранней стадии. Это дает возможность своевременно начать лечение и снизить вероятность возникновения тяжелых осложнений. К маю 2020 года EMG было протестировано более 1 млн человек. Заявки на поставку экспресс-тестов были получены из Австрии, государств Ближнего Востока и других стран мира.

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