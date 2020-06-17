Компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» разработала тестирование на коронавирус
Компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» представила высокоточную систему экспресс-тестирования на COVID-19
Первые случаи заражения новой инфекцией были зафиксированы в декабре 2019 года. За считанные недели вирус распространился по всему миру. Он способен угнетать функции дыхательной системы и вызывать серьезные осложнения, поэтому максимально быстрая диагностика необходима.
10 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала необычной статистику смертей от COVID-19 в РФ. По данным на тот день, Россия занимала 3-е место по числу зараженных в мире и 13-е — по количеству летальных случаев. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что России следует пересмотреть способы отчетности по смертям, писал РБК.
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Для разработки эффективного тестирования на коронавирус была создана российско-японская компания «Эвотэк-Мирай Геномикс». Ее соучредителями стали K.K. Mirai Genomics и ООО «Генетические технологии». Главная цель создания компании — улучшение методов диагностики нового вируса в рамках борьбы с пандемией.
Экспресс-тесты «Эвотэк-Мирай Геномикс» — результат совместной деятельности специалистов из РФ и Японии. Производство систем оперативного тестирования на коронавирус стало возможным благодаря поддержке Российского фонда прямых инвестиций под руководством Кирилла Дмитриева. РФПИ внес большой вклад в реализацию данного проекта, вложив средства в разработку.
В число ключевых преимуществ инновационной системы экспресс-тестирования входят ее высокая чувствительность, специфичность и мобильность. Созданные при участии РФПИ тесты на коронавирус позволяют поставить точный диагноз даже при небольшой концентрации патогена. Достоверный результат можно получить в пределах 30 минут при наличии от 50 до 100 реплик вируса в собранном биоматериале, в то время как многие другие тесты реагируют только на 1000 копий. В инновационной системе применяется сразу несколько праймеров, что дает возможность идентифицировать патоген даже при мутации его ДНК на отдельных участках. Это свойство придает методу диагностики высокую надежность.
Разработанные компанией «Эвотэк-Мирай Геномикс» экспресс-тесты можно использовать в стационарах поликлиник и в виде мобильных лабораторий. Все необходимые для проведения диагностики материалы не занимают много места и помещаются в двух чемоданах. Первые испытания тестов EMG в России стартовали в марте, масштабное тестирование в различных медучреждениях прошло в апреле. Внедрение новой технологии тестирования было одобрено Росздравнадзором.
Как в Краснодаре сдать тест на коронавирус или антитела к нему:
Система позволяет оперативно проводить высокоточную диагностику коронавируса. Она позволяет выявлять инфекцию даже у пациентов с неявной симптоматикой и на ранней стадии. Это дает возможность своевременно начать лечение и снизить вероятность возникновения тяжелых осложнений.
К маю 2020 года EMG было протестировано более 1 млн человек. Заявки на поставку экспресс-тестов были получены из Австрии, государств Ближнего Востока и других стран мира.
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Сейчас ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» занимается разработкой робота, который сможет производить массовое тестирование на вирус, проверяя большое количество образцов одновременно. Ожидается, что технология позволит производить тысячи тестов в день.
«Использование этих технологий играет особую роль в профилактике распространения COVID-19 в РФ и мире. Системы тестирования имеют высокий экспортный потенциал и могут повысить эффективность борьбы с пандемией», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.