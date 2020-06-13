Министр здравоохранения России отметил, что жара не снижает активности коронавируса

Михаил Мурашко отметил , что, несмотря на предположение о пагубном влиянии жары на вирус, это может быть не так. Он рассказал об опыте общения со специалистами с других стран, где высокая температура воздуха держится уже довольно давно. Но такой температурный режим не снижает активности коронавирусной инфекции. Министр добавил, что на второй план отходят иные острые респираторные заболевания другой этиологии, которые характерны для осенне-весеннего периода.

В эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения России рассказал о влиянии температуры воздуха на коронавирус.

Ранее Юга.ру сообщали об отмене в Краснодарском крае красных пропусков, которые служили для того, чтобы перемещаться на транспорте между кубанскими муниципалитетами. Помимо отмены пропусков, разрешат работать небольшим торговым центрам и непродовольственным рынкам.

Тем не менее, карантин в Краснодарском крае продолжается, как минимум, до 21 июня текущего года.