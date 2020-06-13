Глава Минздрава предупредил, что жара не снижает активности коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 13 июня рассказал о влиянии погоды на коронавирус

В эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения России рассказал о влиянии температуры воздуха на коронавирус.

Михаил Мурашко отметил, что, несмотря на предположение о пагубном влиянии жары на вирус, это может быть не так. Он рассказал об опыте общения со специалистами с других стран, где высокая температура воздуха держится уже довольно давно. Но такой температурный режим не снижает активности коронавирусной инфекции. Министр добавил, что на второй план отходят иные острые респираторные заболевания другой этиологии, которые характерны для осенне-весеннего периода.

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Ранее Юга.ру сообщали об отмене в Краснодарском крае красных пропусков, которые служили для того, чтобы перемещаться на транспорте между кубанскими муниципалитетами. Помимо отмены пропусков, разрешат работать небольшим торговым центрам и непродовольственным рынкам.

Тем не менее, карантин в Краснодарском крае продолжается, как минимум, до 21 июня текущего года.

Карантин Коронавирус Медицина

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