На Кубани осудили мужчину, который посадил на цепь сына

Жителя Белореченска в июне приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он посадил десятилетнего сына на цепь

Инцидент случился в июле 2019-го в Белореченском районе. Житель села Великовечного посадил ребенка на цепь в сарае, а сам с женой и младшим сыном уехал в роддом в Краснодар. Мальчику удалось выбраться, вечером он пришел в магазин недалеко от дома и рассказал работникам о произошедшем. Они вызвали полицию. Позже стало известно, что мужчина развелся с матерью мальчика. После инцидента с цепью ребенка отдали ей. На отца завели уголовное дело, а в декабре его направили в суд.