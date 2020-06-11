На Кубани осудили мужчину, который посадил на цепь сына
Жителя Белореченска в июне приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он посадил десятилетнего сына на цепь
Инцидент случился в июле 2019-го в Белореченском районе. Житель села Великовечного посадил ребенка на цепь в сарае, а сам с женой и младшим сыном уехал в роддом в Краснодар. Мальчику удалось выбраться, вечером он пришел в магазин недалеко от дома и рассказал работникам о произошедшем. Они вызвали полицию.
Позже стало известно, что мужчина развелся с матерью мальчика. После инцидента с цепью ребенка отдали ей. На отца завели уголовное дело, а в декабре его направили в суд.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 11 июня сообщили, что 47-летнего местного жителя признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Суд установил, что с начала июня по 18 июля 2019-го мужчина неоднократно отводил своего десятилетнего сына в подсобное помещение и сарай, где обматывал вокруг шеи металлическую цепь, свободный конец которой закреплял металлическим замком к лестнице или деревянной ножке стеллажа. Кроме того, было установлено, что мужчина жестоко и грубо обращался с сыном, а также не предоставлял ребенку полноценного воспитания и родительского внимания.
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в сумме 100 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.