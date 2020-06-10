В центре Краснодара стартовал ремонт улицы Буденного

В Краснодаре 10 июня начался ремонт улицы Буденного на отрезке Рашпилевской и Тургенева

В Краснодаре 27 апреля начали ремонтировать сети водоснабжения на улице Буденного, из-за этого там на три недели было ограничено движение транспорта.

В начале июня дорожники приступили к ремонту улицы Буденного от Рашпилевской до Коммунаров. Там были проведены ремонтные работы на участке в 300 м.

А с 10 июня начался ремонт улицы Буденного от Рашпилевской до Тургенева. Завершить работы на участке протяженность в 1,3 км планируют в течение двух недель.

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«Улица Буденного на этом участке — одна из ключевых городских магистралей в центральной части города, здесь проходят маршруты общественного транспорта, всегда интенсивный трафик. Вместе с уже сделанными дорогами она дополнит сеть обновленных улиц Краснодара», — заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Работы ведутся на нескольких кварталах параллельно. Так, от улицу Рашпилевской до Чкалова фрезеруют старый асфальт, а от улицы Чкалова до Тургенева укладывают выравнивающий слой дорожного покрытия. Также устанавливают плиты под люки колодцев коммуникаций, рассказали в пресс-службе администрации города.

Как подчеркнул гендиректор фирмы-подрядчика «Дорожно-строительного управления №1» Виталий Ишутин, гарантия дорожного покрытия составит семь лет.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Краснодаре начали ремонтировать улицу Дунайскую, из-за ремонта улицы Ярославской пять маршруток изменили схему движения, а с 9 июня стартовал ночной ремонт улицы Игнатова в микрорайоне Гидростроителей.