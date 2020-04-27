В центре Краснодара на три недели ограничат движение из-за ремонта трубопровода
В Краснодаре 27 апреля начнут ремонтировать сети водоснабжения на улице Буденного и на время работ ограничат движение транспорта
На участке улицы Буденного от Красноармейской до Красной специалисты ООО «Краснодар Водоканал» заменят старый стальной трубопровод, который служил более 50 лет. Новые сети водоснабжения будут пластиковыми. Планируется заменить около 150 метров.
Работы на участке планируют закончить до 18 мая. На время реконструкции на Буденного ограничат движение машин по одной из полос.
В пресс-службе мэрии 27 апреля сообщили, что в Краснодаре разработан поэтапный план модернизации системы водоснабжения и водоотведения.
Напомним, 25 апреля в Краснодаре уложили верхний слой асфальта на улице Аэродромной. Это был завершающий этап обновления дороги, ее ремонтировали почти три месяца.