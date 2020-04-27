В центре Краснодара на три недели ограничат движение из-за ремонта трубопровода

В Краснодаре 27 апреля начнут ремонтировать сети водоснабжения на улице Буденного и на время работ ограничат движение транспорта

На участке улицы Буденного от Красноармейской до Красной специалисты ООО «Краснодар Водоканал» заменят старый стальной трубопровод, который служил более 50 лет. Новые сети водоснабжения будут пластиковыми. Планируется заменить около 150 метров.

Работы на участке планируют закончить до 18 мая. На время реконструкции на Буденного ограничат движение машин по одной из полос.