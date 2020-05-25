В Краснодаре с начала года сделали 13 дорог из 69 запланированных

В администрации Краснодара 25 мая рассказали о ремонте дорог по нацпроекту в 2020 году

Сейчас в городе ремонтируют 43 дороги общей протяженностью почти 54 км. Все работы ведут с соблюдением санитарных норм. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт 11 дорог в Прикубанском округе, 17 — в Центральном округе, 7 — в Западном округе, 8 — в Карасунском округе.

Кроме того, в краевой столице планируют отремонтировать улицу Красную на отрезке от Буденного до Длинной, улиуц Буденного от Рашпилевской до Коммунаров и Красноармейскую от Пушкина до Хакурате, включая проезжую часть вокруг Главной городской площади. Также в планы 2020 года входят улицы Таганрогская, Новокузнечная, Вавилова, Круговая и Анапская.

«В штатном режиме продолжаем работу по содержанию улично-дорожной сети. С начала года выполнили ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на 180 участках, нанесли линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком и двухкомпонентным пластиком холодного формирования на гостевых маршрутах и магистральных улицах города», — сообщил замглавы Краснодара Артем Доронин.

Перечень всех участков можно посмотреть в специальном разделе на сайте мэрии. Кроме того, перечень ремонтируемых дорог нанесли на интерактивную карту.