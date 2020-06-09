В Краснодаре по ночам будут ремонтировать улицу Игнатова

Краснодарский край

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В Краснодаре 9 июня стартовал ночной ремонт улицы Игнатова в микрорайоне Гидростроителей

С 9 по 15 июня движение по улицы Игнатова от Мачуги до Трудовой Славы будет ограничено из-за ремонтных работ. Ремонтировать дорогу будут по ночам, с 23:00 до 5:00.

«Мы понимаем, что ночной ремонт будет доставлять неудобства жителям домов вдоль Игнатова, но из-за высокой загруженности дорог микрорайона Гидростроителей ремонтные работы невозможно будет провести днем, не устроив при этом транспортный коллапс», — заявил заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

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Он попросил жителей отнестись к этому с пониманием, а также уверил, что дорожники выполнят работы максимально быстро.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, в этом году в микрорайоне Гидростроителей приведут в порядок четыре участка дорог:

  • улицу имени Игнатова на отрезке от Трудовой Славы до Мачуги;
  • улицу Трудовой Славы на отрезке от Автолюбителей до Дмитрия Благоева;
  • улицу Дмитрия Благоева от дома № 7 до улицы Гидростроителей;
  • улицу Гидростроителей на отрезке от Автолюбителей до Дмитрия Благоева.

Во время дорожных работ будут приведены в порядок тротуары и проезжая часть дороги, люки колодцев ливневок и инженерных коммуникаций заменят на новые, а также сделают новую разметку.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Краснодаре начали ремонтировать улицу Дунайскую, а из-за ремонта улицы Ярославской пять маршруток изменили схему движения.

Интерактивная карта ремонтируемых дорог Краснодара

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