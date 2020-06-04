В Краснодаре пять маршруток изменят схему движения из-за ремонта дороги

На улице Ярославской от Гастелло до Грибоедова собираются проложить сети газоснабжения и сделать новую ливневую канализацию, после чего положат асфальт. Ремонт будет проходить с 4 по 20 июня. На это время часть улицы станет закрытой для движения.

Из-за работ в городе поменяется движение пяти маршрутов:

№ 5 «Военный городок — автовокзал Южный»;

№ 7 «Аэропорт — Краснодарский университет МВД России»;

№ 32 «Юбилейный микрорайон — улица Трудовая»;

№ 38 «Юбилейный микрорайон — улица Средняя»;

№ 121А «Улица Гаврилова — хутор Черников».

До 20 июня автобусы будут двигаться по улице Полевой в объезд обновляемого участка Ярославской. Машинам также придется объезжать по параллельным улицам, сообщили в мэрии Краснодара 3 июня.