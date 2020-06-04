В Краснодаре пять маршруток изменят схему движения из-за ремонта дороги
В Краснодаре 4 июня начнут обновлять коммуникации на улице Ярославской, ее перекроют
На улице Ярославской от Гастелло до Грибоедова собираются проложить сети газоснабжения и сделать новую ливневую канализацию, после чего положат асфальт. Ремонт будет проходить с 4 по 20 июня. На это время часть улицы станет закрытой для движения.
Из-за работ в городе поменяется движение пяти маршрутов:
- № 5 «Военный городок — автовокзал Южный»;
- № 7 «Аэропорт — Краснодарский университет МВД России»;
- № 32 «Юбилейный микрорайон — улица Трудовая»;
- № 38 «Юбилейный микрорайон — улица Средняя»;
- № 121А «Улица Гаврилова — хутор Черников».
До 20 июня автобусы будут двигаться по улице Полевой в объезд обновляемого участка Ярославской. Машинам также придется объезжать по параллельным улицам, сообщили в мэрии Краснодара 3 июня.
Как писали Юга.ру, в микрорайоне Гидростроителей в конце мая начали строить новую дорогу. Она свяжет улицы Невкипелого и Валерия Гассия.
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