В Краснодаре пять маршруток изменят схему движения из-за ремонта дороги

Краснодарский край

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В Краснодаре 4 июня начнут обновлять коммуникации на улице Ярославской, ее перекроют

На улице Ярославской от Гастелло до Грибоедова собираются проложить сети газоснабжения и сделать новую ливневую канализацию, после чего положат асфальт. Ремонт будет проходить с 4 по 20 июня. На это время часть улицы станет закрытой для движения.

Из-за работ в городе поменяется движение пяти маршрутов:

  • № 5 «Военный городок — автовокзал Южный»;
  • № 7 «Аэропорт — Краснодарский университет МВД России»;
  • № 32 «Юбилейный микрорайон — улица Трудовая»;
  • № 38 «Юбилейный микрорайон — улица Средняя»;
  • № 121А «Улица Гаврилова — хутор Черников».

До 20 июня автобусы будут двигаться по улице Полевой в объезд обновляемого участка Ярославской. Машинам также придется объезжать по параллельным улицам, сообщили в мэрии Краснодара 3 июня.

Как писали Юга.ру, в микрорайоне Гидростроителей в конце мая начали строить новую дорогу. Она свяжет улицы Невкипелого и Валерия Гассия.

Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

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