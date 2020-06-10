Новый аэровокзал в Краснодаре собираются открыть в декабре 2023 года

Напомним, в конце 2018 года стало известно, что в столице Кубани хотят создать мультимодальный транспортный узел, который объединит железнодорожный, городской, авиа- и автотранспорт. Ключевым объектом в нем должен стать новый аэровокзал, который поможет разгрузить существующий аэропорт, работающий с 60-х годов ХХ века.

Проект нового аэропорта подразумевает развитие территории площадью 2 тыс. 614 га. Его стоимость оценивают в 100 млрд рублей. Предполагается, что новое здание будет трехэтажным. Его оборудуют десятью трапами. После строительства терминала пропускная способность аэропорта должна вырасти почти в два раза и достигнуть 2,6 тыс. пассажиров в час.

В январе 2020 года компания «Базэл Аэро» сообщала, что нулевой этап строительства объекта собираются начать уже в августе 2020 года. В мае в компании уточнили, что новый терминал хотят сдать в эксплуатацию в 2023 году, однако из-за пандемии коронавируса и экономической ситуации сроки могут измениться.

10 июня стало известно, что основные работы по строительству терминала стартуют в Краснодаре весной 2021 года.