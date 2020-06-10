Новый аэровокзал в Краснодаре собираются открыть в декабре 2023 года
10 июня в пресс-службе краснодарского аэропорта рассказали о планах строительства нового терминала
Напомним, в конце 2018 года стало известно, что в столице Кубани хотят создать мультимодальный транспортный узел, который объединит железнодорожный, городской, авиа- и автотранспорт. Ключевым объектом в нем должен стать новый аэровокзал, который поможет разгрузить существующий аэропорт, работающий с 60-х годов ХХ века.
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Проект нового аэропорта подразумевает развитие территории площадью 2 тыс. 614 га. Его стоимость оценивают в 100 млрд рублей. Предполагается, что новое здание будет трехэтажным. Его оборудуют десятью трапами. После строительства терминала пропускная способность аэропорта должна вырасти почти в два раза и достигнуть 2,6 тыс. пассажиров в час.
В январе 2020 года компания «Базэл Аэро» сообщала, что нулевой этап строительства объекта собираются начать уже в августе 2020 года. В мае в компании уточнили, что новый терминал хотят сдать в эксплуатацию в 2023 году, однако из-за пандемии коронавируса и экономической ситуации сроки могут измениться.
10 июня стало известно, что основные работы по строительству терминала стартуют в Краснодаре весной 2021 года.
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Официальный представитель международного аэропорта Краснодар Виталий Коренюгин рассказал, что осенью 2023 года аэровокзал начнут использовать в тестовом режиме, а полный ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года.
«На данный момент разработан генеральный план, начаты проектные работы, выбирается архитектурная концепция аэропорта. Для ускорения процесса реализации проекта "Базэл Аэро", за счет средств аэропорта Краснодар (130 млн рублей), приступила к разработке проектно-сметной документации», — цитирует его ТАСС.