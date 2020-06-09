«МегаФон» запустил наблюдение за лесными пожарами в 27 регионах РФ

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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На базовых станциях «МегаФона» запущено более 700 устройств интеллектуального мониторинга для постоянного наблюдения за лесными массивами

Такая автоматизированная система позволит госслужбам обнаружить пожар на ранней стадии и предотвратить его распространение. Наличие собственных базовых станций позволяет развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях страны. География проектов охватывает как таежные районы Сибири и Дальнего Востока, так и лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.

Цифровая платформа нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесах. При этом система позволяет отличить бытовое задымление (например, печные трубы или котельные) от природных пожаров. Это сокращает процент ложных тревог.

Земля горит:

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях «МегаФона» высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, определять геолокацию начинающегося пожара удается с точностью до 150 метров даже на стадии задымления. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям — от -50 °C до +50 °C.

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«По данным МЧС в 2020 году на территории страны зафиксировано более 5 тыс. очагов природных пожаров на площади 850 тыс. гектаров. Цифровые сервисы "МегаФона" помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти жизни тысяч диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ», ― заявил директор по развитию цифровых проектов «МегаФона» Руслан Алиев.

Фото со спутника:

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2019 года в Северском районе Краснодарского края было зафиксировано более 30 случаев возгорания в лесных массивах. Предварительной причиной возгораний назвали поджоги. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС. К ликвидации пожаров привлекали авиацию МЧС — вертолет Ми-8 сбросил на горящие леса около 60 тонн воды. 

12 марта этого года в Сочи после двух крупных лесных пожаров ввели особый режим. 7 апреля в крае действовало шесть возгораний лесной подстилки на общей площади 2650 кв. метров. Три из них — в Туапсинском районе, два — в Сочи, одно — в Северском районе.

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