В Краснодарском крае действует шесть лесных пожаров

В МЧС рассказали о действующих на 7 апреля лесных пожарах в Краснодарском крае

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в крае действует шесть возгораний лесной подстилки на общей площади 2 тыс. 650 кв. метров. Три из них — в Туапсинском районе, два возгорания находятся в Сочи и одно — в Северском районе.

Всего к ликвидации пожара привлекли около 250 человек и 50 единиц техники. По состоянию на 6:30 один пожар в Сочи локализовали. Тушение огня осложняется сильным ветром, а также тем, что возгорания находятся в труднодоступных местах и в районах с горным рельефом.

В МЧС напомнили, что в Краснодарском крае продолжают действовать два экстренных предупреждения — по пожароопасности и по сильному ветру. Сотрудники отделов надзора МЧС устанавливают причины возгораний.

В ведомстве отметили, что наиболее сложная обстановка сложилась в Туапсинском районе недалеко от аула Псебе. Спасатели тушат пожар по кромке, создают минерализованные полосы.