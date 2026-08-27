В Краснодаре покажут работы художников из Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии

В Краснодаре можно увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и анималистические работы (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 27 августа открытие выставки «Красный мастихин–IV. Продолжение». В ней участвуют как молодые, так и уже состоявшиеся авторы — члены Творческого союза художников из Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии.

Представлено около 100 живописных и графических работ, а также произведений декоративно-прикладного искусства. Можно будет увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и анималистические произведения.