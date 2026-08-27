В Краснодаре покажут работы художников из Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии

Краснодарский край

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  • Работа К. В. Козыренко © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    Работа К. В. Козыренко © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре можно увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и анималистические работы (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 27 августа открытие выставки «Красный мастихин–IV. Продолжение». В ней участвуют как молодые, так и уже состоявшиеся авторы — члены Творческого союза художников из Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии.

Представлено около 100 живописных и графических работ, а также произведений декоративно-прикладного искусства. Можно будет увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и анималистические произведения.

В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник»:

Среди авторов — Юрий Коробко, Елена Саяпина, Татьяна Белая, Александр Бокарев, Семен Чалый, Людмила и Анастасия Горниченко, Кристина Козыренко, Юрий Сивачев, Ольга Хомич, Ольга Карасева, Ирина Куринова, Георгий Куринов.

Выставка будет работать до 13 сентябоя. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 и 6 сентября пройдут премьерные показы спектакля «Теснота».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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