В Краснодаре покажут работы художников из Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии
В Краснодаре можно увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и анималистические работы (0+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 27 августа открытие выставки «Красный мастихин–IV. Продолжение». В ней участвуют как молодые, так и уже состоявшиеся авторы — члены Творческого союза художников из Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Китая и Сирии.
Представлено около 100 живописных и графических работ, а также произведений декоративно-прикладного искусства. Можно будет увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые и анималистические произведения.
В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник»:
Среди авторов — Юрий Коробко, Елена Саяпина, Татьяна Белая, Александр Бокарев, Семен Чалый, Людмила и Анастасия Горниченко, Кристина Козыренко, Юрий Сивачев, Ольга Хомич, Ольга Карасева, Ирина Куринова, Георгий Куринов.
Выставка будет работать до 13 сентябоя. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 и 6 сентября пройдут премьерные показы спектакля «Теснота».