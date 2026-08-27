В Краснодаре до конца недели будут звучать проверочные сирены

Краснодарский край

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  • Громкоговоритель © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com
    Громкоговоритель © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com

Власти Краснодара предупредили об одиночных запусках сирен до конца текущей недели

26 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в разных районах города до конца текущей недели жители могут слышать одиночные звуки сирен. Власти объяснили, что это связано с плановыми проверками систем оповещения. 

«Работающая сирена — не экстренный случай»:

Как пояснили в МЦУ, точечные запуски необходимы для проверки работы оборудования в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации.

В случае полного включения сирен и запуска сигнала тревоги жителей оперативно оповестят через официальные каналы администрации Краснодара.

Напомним, что в августе оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА.

Как писали Юга.ру, жители Кубани стали в 10 раз чаще страховать жилье от последствий атак БПЛА.

Безопасность Город Краснодар

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