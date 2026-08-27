В Краснодаре до конца недели будут звучать проверочные сирены
Власти Краснодара предупредили об одиночных запусках сирен до конца текущей недели
26 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в разных районах города до конца текущей недели жители могут слышать одиночные звуки сирен. Власти объяснили, что это связано с плановыми проверками систем оповещения.
«Работающая сирена — не экстренный случай»:
Как пояснили в МЦУ, точечные запуски необходимы для проверки работы оборудования в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации.
В случае полного включения сирен и запуска сигнала тревоги жителей оперативно оповестят через официальные каналы администрации Краснодара.
Напомним, что в августе оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА.
Как писали Юга.ру, жители Кубани стали в 10 раз чаще страховать жилье от последствий атак БПЛА.