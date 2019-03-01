На видеонаблюдение в школах и детсадах Краснодара потратят 2,8 млн рублей. И в 40 раз больше — на казачью охрану

В Краснодаре на заседании городской антитеррористической комиссии 1 марта обсудили безопасность в учреждениях образования

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Замглавы Краснодара Виталий Косенко сообщил, что уже в первом квартале 2019 года все образовательные учреждения города планируется оснастить видеорегистраторами с функцией записи и хранения данных до 30 суток. Их необходимо установить в 90 школах, 171 детском саду и 27 организациях дополнительного образования. На это выделят 2,8 млн рублей.

Вице-мэр добавил, что в вопросах безопасности большую роль играет человеческий фактор. «Нужно, чтобы руководители учреждений, педагоги постоянно объясняли ученикам правила безопасности, проводили учебные эвакуации. Также необходимо строго контролировать работу сотрудников ЧОП, которые охраняют учреждения образования», — сказал Косенко.

Замдиректора городского департамента образования Денис Погожев рассказал, что все образовательные организации города заключили договоры с частными охранными предприятиями, входящими в ассоциацию казачьих частных охранных предприятий «Екатеринодар». В 2019 году на оплату услуг по охране будет потрачено более 121 млн рублей.