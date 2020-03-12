В Сочи после двух крупных лесных пожаров ввели особый режим

В Сочи ночью 11 марта произошло два крупных природных пожара, из-за чего ввели особый режим

В Адлерском районе вечером 11 марта загорелась сухая трава. Позже стало известно, что это было не единственное возгорание в этом районе. В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что через час после первого пожара спасатели нашли новый очаг возгорания полосой 400 метров. В 1:50 огонь потушили.

На месте работали 53 человека и 11 единиц техники. Также задействовали силы и средства пожарной и пограничной служб, лесничих Сочинского национального парка и пожарных подразделений «Кубань-СПАС».

Представитель пресс-службы напомнила, что в Сочи до 14 марта действует особый противопожарный режим в связи с пожароопасностью четвертого класса. Это значит, что жителям и гостям курорта запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор.

Как писали Юга.ру, 10 марта в Туапсе загорелся лес в районе нефтеперерабатывающего завода, а в Анапе горели плавни на площади 1,6 тыс. кв. метров.