ВСК запустила программу «Защита дохода» при автокредитовании
Страховой Дом ВСК сообщил о новой программе страхования «Защита дохода» для клиентов банка ВТБ
Программа позволит заемщикам, оформляющим автокредит, получить выплаты на погашение займа в случае потери работы. Об этом в пресс-служба компании сообщили 8 июня.
Программа призвана комплексно поддержать клиента при расторжении трудового договора. Помимо ежемесячных платежей на погашение кредита, застрахованному лицу также предоставляется бесплатная юридическая помощь по трудовому праву. Дополнительно программа покрывает минимальные бытовые расходы — на ЖКХ и сотовую связь — до 5 тыс. рублей в месяц.
Советы психолога:
«Защита дохода» доступна всем клиентам ВТБ, оформляющим автокредит, в случае рефинансирования кредита другого банка позволяет получить скидку в 2 процентных пункта к базовой ставке.
Программа доступна клиентам-гражданам РФ с общим стажем работы не менее года и не менее трех месяцев на нынешней работе.
Как сообщали Юга.ру, 25 марта банк «Открытие» объявил о поддержке клиентов, пострадавших от коронавируса. 30 марта Сбербанк предложил кредитные каникулы до 6 месяцев заемщикам, пострадавшим от пандемии. 27 апреля ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат. 2 июня банк «Центр-инвест» выдал 25 млн рублей кредитов на зарплату под 0%.
Как сообщали Юга.ру, 20 апреля в Северной Осетии прошел второй митинг против введенного 1 апреля режима самоизоляции. Во Владикавказе на площади Свободы собралось более 1,5 тыс. человек. Участники схода протестовали из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе, а также требовали отставки правительства, парламента и главы республики. 22 апреля следком республики возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам Росгвардии на митинге против самоизоляции, а накануне суд арестовал 14 участников несогласованной акции. 7 мая стало известно о еще 65 административных и 20 уголовных делах.