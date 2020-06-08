ВСК запустила программу «Защита дохода» при автокредитовании

Страховой Дом ВСК сообщил о новой программе страхования «Защита дохода» для клиентов банка ВТБ

Программа позволит заемщикам, оформляющим автокредит, получить выплаты на погашение займа в случае потери работы. Об этом в пресс-служба компании сообщили 8 июня. Программа призвана комплексно поддержать клиента при расторжении трудового договора. Помимо ежемесячных платежей на погашение кредита, застрахованному лицу также предоставляется бесплатная юридическая помощь по трудовому праву. Дополнительно программа покрывает минимальные бытовые расходы — на ЖКХ и сотовую связь — до 5 тыс. рублей в месяц.

«Защита дохода» доступна всем клиентам ВТБ, оформляющим автокредит, в случае рефинансирования кредита другого банка позволяет получить скидку в 2 процентных пункта к базовой ставке. Программа доступна клиентам-гражданам РФ с общим стажем работы не менее года и не менее трех месяцев на нынешней работе.

Как сообщали Юга.ру, 25 марта банк «Открытие» объявил о поддержке клиентов, пострадавших от коронавируса. 30 марта Сбербанк предложил кредитные каникулы до 6 месяцев заемщикам, пострадавшим от пандемии. 27 апреля ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат. 2 июня банк «Центр-инвест» выдал 25 млн рублей кредитов на зарплату под 0%.