Банк «Центр-инвест» выдал 25 млн рублей кредитов на зарплату под 0%

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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14 компаний из Ростовской и Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольская края и Нижнего Новгорода получили кредиты под 0% на зарплату своим сотрудникам

При этом в банк подано кредитных заявок на сумму 130 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании 1 июня.

Данная госпрограмма определена постановлением Правительства РФ №422 от 2 апреля 2020 года и призвана поддержать отрасли бизнеса, пострадавшие от пандемии. Чтобы воспользоваться программой, предприниматели должны обратиться в банк до 1 октября 2020 года.

Заявку на кредит можно подать онлайн на сайте банка. Кредитные средства по данной программе выдаются без залога, заявок рассматриваются за один рабочий день.

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Срок деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ. Ставка составляет 0% годовых.

Банк «Центр-инвест» участвует во всех программах поддержки малого и среднего бизнеса, которые предложило Правительство РФ. Помимо участия в госпрограммах, банк «Центр-инвест» предлагает и собственную поддержку бизнеса, предоставляя широкий перечень льгот и антикризисных программ, которые помогут предпринимателям не только сохранить свой бизнес в кризис, но и продолжить работу после стабилизации ситуации.

Полный перечень программ поддержки бизнеса доступны на сайте банка.

Коронавирус Кредитование Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса

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