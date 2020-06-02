Банк «Центр-инвест» выдал 25 млн рублей кредитов на зарплату под 0%

14 компаний из Ростовской и Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольская края и Нижнего Новгорода получили кредиты под 0% на зарплату своим сотрудникам

При этом в банк подано кредитных заявок на сумму 130 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании 1 июня.

Данная госпрограмма определена постановлением Правительства РФ №422 от 2 апреля 2020 года и призвана поддержать отрасли бизнеса, пострадавшие от пандемии. Чтобы воспользоваться программой, предприниматели должны обратиться в банк до 1 октября 2020 года.

Заявку на кредит можно подать онлайн на сайте банка. Кредитные средства по данной программе выдаются без залога, заявок рассматриваются за один рабочий день.