65 административных дел и более 20 уголовных. В Северной Осетии продолжают наказывать участников митинга против самоизоляции

В Министерстве внутренних дел Северной Осетии 7 мая сообщили, что после стихийного митинга во Владикавказе было возбуждено более 20 уголовных дел

Напомним, 20 апреля во Владикавказе прошел стихийный митинг против режима самоизоляции, введенного 1 апреля. Участники схода протестовали из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе, требовали отставки правительства, парламента и главы республики.

Перед протестующими выступил глава республики Вячеслав Битаров, который призвал граждан сидеть дома. Митингующие освистали Битарова, и он покинул площадь.

21 апреля 14 участников акции были осуждены на сроки от 3 до 15 суток в зависимости от статьи, а на следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии и МВД.

7 мая в пресс-службе регионального Министерства внутренних дел сообщили, что во время митинга были задержаны более 100 человек. Кроме того, правоохранители составили свыше 170 протоколов, а 65 жителям республики суд назначил административный арест сроком до 15 суток. В отношении более 20 участников митинга возбуждены уголовные дела .

Всего же с момента ввода режима самоизоляции административные протоколы выписали более 2,5 тыс. нарушителям, добавил телеканал «360».