В Северной Осетии 1,5 тысячи человек вышли на митинг против самоизоляции. Видео из соцсетей

Северная Осетия

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20 апреля во Владикавказе местные жители вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции

Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса был введен в Северной Осетии 1 апреля. Глава региона Вячеслав Битаров призвал население не покидать без крайней необходимости свои дома, а правоохранителям — строго следить за соблюдением режима, напомнил RT.

5 апреля в североосетинском городе Дигора прошел несанкционированный митинг против режима, на который собралось около сотни человек. По данным издания «Кавказ.Реалии», был задержан один участник митинга, в отношении него составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

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20 апреля в Северной Осетии прошел второй митинг против введенного режима. Во Владикавказе на площади Свободы, по данным «ОВД-инфо», собралось более 1,5 тыс. человек.

Участники схода протестовали из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они потребовали, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддерживали население. К месту проведения народного схода прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, а также ОМОН.

К протестующим вышел глава региона Вячеслав Битаров. При этом он, как и большинство митингующих, был без маски. Битаров заявил, что от коронавируса есть только одно средство — посидеть дома.

«Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — сказал Битаров.

В ответ протестующие поинтересовались, почему продолжает работать пивной завод «Бавария», принадлежащий Битарову.

По данным «ОВД-Инфо», на митинге задерждали митимум трех человек, в отношении которых завели дела по статье о нарушении режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП). Во время выступления глава Северной Осетии пообещал всех отпустить.

После того, как митингующие освистали Битарова, он ушел с площади. По результатам народного схода, было решено создать инициативную группу для встречи с губернатором, передает «Медиазона».

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