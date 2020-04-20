20 апреля во Владикавказе местные жители вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции

Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса был введен в Северной Осетии 1 апреля. Глава региона Вячеслав Битаров призвал население не покидать без крайней необходимости свои дома, а правоохранителям — строго следить за соблюдением режима, напомнил RT .

5 апреля в североосетинском городе Дигора прошел несанкционированный митинг против режима, на который собралось около сотни человек. По данным издания «Кавказ.Реалии» , был задержан один участник митинга, в отношении него составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

20 апреля в Северной Осетии прошел второй митинг против введенного режима. Во Владикавказе на площади Свободы, по данным «ОВД-инфо», собралось более 1,5 тыс. человек.

Участники схода протестовали из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они потребовали, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддерживали население. К месту проведения народного схода прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, а также ОМОН.

К протестующим вышел глава региона Вячеслав Битаров. При этом он, как и большинство митингующих, был без маски. Битаров заявил, что от коронавируса есть только одно средство — посидеть дома.

«Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — сказал Битаров.

В ответ протестующие поинтересовались, почему продолжает работать пивной завод «Бавария», принадлежащий Битарову.