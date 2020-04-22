Административный арест и уголовное дело. Чем закончился митинг против самоизоляции во Владикавказе

Северная Осетия

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Следком Северной Осетии 22 апреля возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам Росгвардии на митинге против самоизоляции, а накануне суд арестовал 14 участников несогласованной акции

Напомним, 20 апреля в Северной Осетии прошел второй митинг против введенного 1 апреля режима самоизоляции. Во Владикавказе на площади Свободы собралось более 1,5 тыс. человек. Участники схода протестовали из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе, а также требовали отставки правительства, парламента и главы республики.

Перед протестующими выступил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который призвал граждан сидеть дома. После того как митингующие освистали Битарова, он покинул площадь.

После завершения стихийной акции полиция заявила о 69 задержанных, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ОВД по Владикавказу.

21 апреля суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции республики. Им назначили наказание от 3 до 15 суток в зависимости от статьи.

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22 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии и МВД по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

По версии следствия, стихийный митинг во Владикавказе собрал около 2 тыс. человек.

«Сотрудники подразделений Росгвардии и МВД по РСО — Алания, прибывшие к месту проведения массового мероприятия, неоднократно предупредили собравшихся о незаконности их действий и потребовали разойтись», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Северной Осетии.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что митингующие не реагировали на требования силовиков, и тем пришлось вытеснять их с площади с помощью противоударных щитов. По версии следствия, неустановленные лица применили физическое насилие по отношению к сотрудникам Росгвардии и МВД. Травмы получили 13 силовиков, написал RT.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить и задержать правонарушителей. Расследование продолжается.

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