Административный арест и уголовное дело. Чем закончился митинг против самоизоляции во Владикавказе

Следком Северной Осетии 22 апреля возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам Росгвардии на митинге против самоизоляции, а накануне суд арестовал 14 участников несогласованной акции

Напомним, 20 апреля в Северной Осетии прошел второй митинг против введенного 1 апреля режима самоизоляции. Во Владикавказе на площади Свободы собралось более 1,5 тыс. человек. Участники схода протестовали из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе, а также требовали отставки правительства, парламента и главы республики. Перед протестующими выступил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который призвал граждан сидеть дома. После того как митингующие освистали Битарова, он покинул площадь.

После завершения стихийной акции полиция заявила о 69 задержанных, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ОВД по Владикавказу. 21 апреля суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции , сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции республики. Им назначили наказание от 3 до 15 суток в зависимости от статьи.

22 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии и МВД по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

По версии следствия, стихийный митинг во Владикавказе собрал около 2 тыс. человек. «Сотрудники подразделений Росгвардии и МВД по РСО — Алания, прибывшие к месту проведения массового мероприятия, неоднократно предупредили собравшихся о незаконности их действий и потребовали разойтись», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Северной Осетии.