В парке «Краснодар» появились теннисные корты, тренажеры и площадка для волейбола

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» в мае со стороны улицы Восточно-Кругликовской появились новые спортивные зоны

Напомним, в период карантина, который действует в регионе с 31 марта, в парке около стадиона ФК «Краснодар» продолжались строительные работы. В середине апреля стало известно, что в центральной зоне, пока еще закрытой от посетителей, появился барельеф от арт-группы Recycle.

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20 апреля Юга.ру опубликовали фоторепортаж, на котором парк показан с высоты птичьего полета. На фотограиях видно, что в парке расрустились деревья и появилась новая зона с цветными вертикальными балками. В водоем, расположенный в насыпной части с расходящимися от центра разрезами, запустили рыб.

В мае краснодарский фотограф Евгений Таранжин провел еще одну съемку парка. Выяснилось, что там появились теннисные корты, площадка для пляжного волейбола, а также отдельная зона с тренажерами. На последней между тренажерами посадили деревья, а на площадке для волейбола — пальмы. Порталу Юга.ру Таранжин 18 мая сообщил, что новая часть находится между заправкой, находящейся на улице Восточно-Кругликовской, и зданием Банка России.

В апреле эта часть выглядела так:

Благоустройство Краснодар парк «Краснодар» Сергей Галицкий Спортивное строительство

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