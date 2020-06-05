В Краснодаре начали строить новый водозаборный резервуар, чтобы увеличить запасы питьевой воды
Глава Краснодара Евгений Первышов 5 июня посетил место будущего резервуара для чистой воды
Существующий водозабор, находящийся около Витаминкомбината, имеет производительность 24,5 тыс. кубометров в сутки. Новый резевуар на 5 тыс. кубо метров решили построить, чтобы увеличить запасы питьевой воды для Западного округа Краснодара и подключить больше абонентов.
Сейчас возводят сам объект и устраивают подводящие и отводящие трубопроводы с запорной арматурой, формируют систему подачи очищенного воздуха. Предполагается, что срок работы резервуара и оборудования составит не менее 50 лет.
На месте водозабора находятся 34 скважины, вода из которых поступает в два резервуара объемом по 3 тыс. кубометров каждый. Также там планируют пробурить еще три или четыре скважины. Все вместе это позволит увеличить производительность водозабора более чем на 11 тыс. кубометров в сутки и обеспечить бесперебойное водоснабжение, рассказали в пресс-службе городской администрации 5 июня.
Читайте также:
«Это одно из крупнейших в городе водозаборных сооружений и одно из лучших по качеству воды. Ввод еще одного резервуара, тот запас, который вы создаете, необходим для развития территории в районе "Баскет-холла" и всего Западного обхода Краснодара, где у нас строятся и проектируются крупные спортивные и социальные объекты, жилые дома», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Гглава города отметил, что необходимо создавать централизованную систему водоотведения в границах Западного обхода Краснодара. Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко ответил, что сейчас рассматривается предпроектное решение. Вместе с владельцами участков определяют территорию, по которой сможет проходить трасса будущего коллектора.
Напомним, в районе строительства резервуара находится «Город спорта», в котором уже работают «Баскет-холл», ледовый дворец Ice Palace и тренировочный комплекс «Чемпион». В 2012 году планируется открытие бассейна-долгостроя. Кроме того,
Читайте также
На улицу снова можно без маски, а детсады откроют не для всех детей
Разбор нового постановления губернатора Кубани