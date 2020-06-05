В Краснодаре начали строить новый водозаборный резервуар, чтобы увеличить запасы питьевой воды

Существующий водозабор, находящийся около Витаминкомбината, имеет производительность 24,5 тыс. кубометров в сутки. Новый резевуар на 5 тыс. кубо метров решили построить, чтобы увеличить запасы питьевой воды для Западного округа Краснодара и подключить больше абонентов.

Сейчас возводят сам объект и устраивают подводящие и отводящие трубопроводы с запорной арматурой, формируют систему подачи очищенного воздуха. Предполагается, что срок работы резервуара и оборудования составит не менее 50 лет.

На месте водозабора находятся 34 скважины, вода из которых поступает в два резервуара объемом по 3 тыс. кубометров каждый. Также там планируют пробурить еще три или четыре скважины. Все вместе это позволит увеличить производительность водозабора более чем на 11 тыс. кубометров в сутки и обеспечить бесперебойное водоснабжение, рассказали в пресс-службе городской администрации 5 июня.