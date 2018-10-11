В Краснодаре началось строительство первого в России центра подготовки юных баскетболистов

Краснодарский край

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В Краснодаре состоялась закладка первого камня на месте строительства Центра подготовки юных баскетболистов ПБК «Локомотив-Кубань»

Новый объект будет находиться в поселке Колосистом. Он станет единственным подобным объектом в стране.

Центр будет включать три игровые площадки, тренажерный зал, медицинский корпус, ресторан, гостиницу на 100-120 человек и современную уличную площадку для баскетбола 3х3.

Старт строительству дали президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев, председатель правления клуба Анатолий Мещеряков и представители краевой власти.

По плану сдача проекта в эксплуатацию намечена на третий квартал 2019 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Сейчас у баскетбольного интерната нет своей тренировочной базы. Андрей Ведищев в рамках церемонии отметил, что клуб ставит перед собой задачу в ближайшем будущем иметь в составе команды «Локомотив-Кубань» не менее 50% своих воспитанников.

«Молодежный тренировочный центр — один из объектов, который будет фундаментом в детско-юношеской программе развития клуба. В "Локо" уже много лет работает одна из лучших в России систем подготовки резерва, мы собрали очень талантливый тренерский штаб. Пришло время развивать необходимую качественную инфраструктуру», — сказал он.

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