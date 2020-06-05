Въезды в Краснодар снова встали в пробках

Краснодарский край

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Утром 5 июня на въездах в Краснодар образовались заторы, самая длинная пробка достигла почти 3 км

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:00, в Краснодаре пробки на дорогах составили 3 балла. Наиболее загруженными были улица Красных Партизан, Северная по направлению к Тургенева и отрезок Мачуги — Трамвайная в центр. Там скопились пробки по 4 балла.

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При этом наиболее длинные пробки в этот день образовались на въездах в Краснодар:

  • 9:58 — Елизаветинское шоссе от Белозерного до проезда Энергетиков. Пробка длиной 2,8 км продержалась 1 час 20 минут;
  • 9:58 — Дорожная улица, Яблоновский мост, улица Захарова от Сквозной до Индустриальной. Пробка длиной 2 км продержалась 3 часа 30 минут;
  • 9:30 — Ростовское шоссе от Ростовской развязки до остановки «Садовое товарищество "Подсолнечник"». Пробка, которая растянулась на 1,9 км, продержалась 1 час 40 минут;
  • 9:16 — Тургеневское шоссе, Тургеневский мост от остановки «Рынок» до улицы Калинина. Пробка длиной 1,8 км продержалась 1 час 20 минут;
  • 9:34 — улица Западный Обход, шоссе Ближний Западный Обход от улицы Поливной до Средней. Длина пробки составила 1,6 км, она продержалась 1 час 40 минут.

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Ранее Юга.ру рассказывали, что аналогичная ситуация сложилась в городе 19 мая. Тогда пробка на Тургеневской мосту растянулась на 3,2 км. Как писали в соцсетях, причиной стало изменение работы карантинного поста: вместо двух полос продолжила работать только одна. Позже в мэрии объяснили, что движение было затруднено из-за ремонта деформационного шва на мосту.

Дороги Карантин Краснодар Пробки Транспорт

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