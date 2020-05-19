В Краснодаре ремонтируют Тургеневский мост, утром из-за этого там образовалась двухчасовая пробка

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 19 мая рассказали о ремонтных работах на Тургеневском мосту

Напомним, утром 19 мая в Краснодаре образовались пробки, в том числе и на Тургеневском мосту. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» 6-балльная пробка продержалась 2 часа 20 минут. В местном паблике написали, что причиной стало изменение пропускного режима — водителей загоняли в одну полосу.

В телеграм-канале мэрии Краснодара объяснили, что проезд по одной из полос ограничили из-за ремонтных работ на мосту.

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«В одном месте произошло разрушение так называемой переходной зоны деформационного шва. Причина — интенсивный поток большегрузного транспорта, который идет через мост», — рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Восстановительные работы планируется завершить в течение нескольких суток. За это время специалисты проведут очистку поврежденного участка, заполнят бетоном переходной зоны деформационного шва и восстановят дорогу.

Сейчас на мосту установлены временные ограждения и дорожные знаки для организации объезда этого участка.

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