В Краснодаре ремонтируют Тургеневский мост, утром из-за этого там образовалась двухчасовая пробка

В мэрии Краснодара 19 мая рассказали о ремонтных работах на Тургеневском мосту

Напомним, утром 19 мая в Краснодаре образовались пробки, в том числе и на Тургеневском мосту. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» 6-балльная пробка продержалась 2 часа 20 минут. В местном паблике написали, что причиной стало изменение пропускного режима — водителей загоняли в одну полосу.

В телеграм-канале мэрии Краснодара объяснили, что проезд по одной из полос ограничили из-за ремонтных работ на мосту.

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