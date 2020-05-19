На въездах в Краснодар снова образовались пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:00, в среднем пробки в краевой столице составили 2 балла, что соответствует обычному уровню. Однако на некоторых улицах заторы достигли 8 баллов: это Мачуги — Трамвайная в направлении центра (8 баллов), Тургеневское шоссе в центр (6 баллов) и Уральская в центр (6 баллов). Крупнейшими пробками на данный момент были:

9:29 — Тургеневское шоссе, Тургеневский мост от въезда в торговые центры до улицы Калинина. Пробка длиной 3,2 км продержалась 2 часа 20 минут;

9:13 — Елизаветинское шоссе от Белозерного до проезда Энергетиков. Пробка длиной 2,8 км продержалась 2 часа;

9:33 — Яблоновский мост, улица Захарова от Морской до Индустриальной. Пробка длиной 2,5 км продержалась 1 час 30 минут;

9:57 — улица Кирилла Россинского от Лаперуза до 1-го Мая. Пробка длиной 1,9 км продержалась 20 минут;

9:53 — Ейское шоссе от газозаправочной станции до 7-го км. Пробка длиной 1,8 км продержалась 4 часа 10 минут.