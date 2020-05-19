На въездах в Краснодар снова образовались пробки
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре утром 19 мая в некоторых частях города машины стояли в 9-балльных пробках
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:00, в среднем пробки в краевой столице составили 2 балла, что соответствует обычному уровню. Однако на некоторых улицах заторы достигли 8 баллов: это Мачуги — Трамвайная в направлении центра (8 баллов), Тургеневское шоссе в центр (6 баллов) и Уральская в центр (6 баллов). Крупнейшими пробками на данный момент были:
- 9:29 — Тургеневское шоссе, Тургеневский мост от въезда в торговые центры до улицы Калинина. Пробка длиной 3,2 км продержалась 2 часа 20 минут;
- 9:13 — Елизаветинское шоссе от Белозерного до проезда Энергетиков. Пробка длиной 2,8 км продержалась 2 часа;
- 9:33 — Яблоновский мост, улица Захарова от Морской до Индустриальной. Пробка длиной 2,5 км продержалась 1 час 30 минут;
- 9:57 — улица Кирилла Россинского от Лаперуза до 1-го Мая. Пробка длиной 1,9 км продержалась 20 минут;
- 9:53 — Ейское шоссе от газозаправочной станции до 7-го км. Пробка длиной 1,8 км продержалась 4 часа 10 минут.
По данным паблика «Туподар», причиной пробки на Тургеневском мосту стало изменение пропускного режима: раньше карантинный пост работал в две полосы, сегодня всех загоняют в одну.
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