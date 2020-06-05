В Краснодаре собираются открыть новый корпус гимназии в Юбилейном микрорайоне осенью 2021 года

В гимназии № 87 по улице Бульварное кольцо, 9 учатся более 2 тыс. детей. О планах строительства нового корпуса для начальных классов стало известно в сентябре 2019 года. В конце декабря строительную площадку обнесли забором, закрепили на нем паспорт объекта и начали формировать котлован под здание.

Закончить возведение собираются в марте 2021 года, сейчас объект готов на 12%.

Планируется, что трехэтажный корпус площадью 7,8 тыс. кв. м. на 300 мест с основным зданием школы соединит отапливаемая переходная галерея. Новые здание вместе с прилегающей территорией будет занимать 2,3 га.

Что будет в новом корпусе гимназии и на ее территории?

На первом этаже — спортивный зал с раздевалками, душевыми, санузлами и тренерской, учебные кабинеты для первых классов, медблок, столовая с обеденным залом на 300 мест и пищеблок, комната дневного отдыха и игровая.

На втором этаже — учебные кабинеты для учеников 2-3 классов, библиотека, учительская, кабинеты музыки, ИЗО, иностранных языков, а также информатики и ИКТ с лаборантской, актовый зал на 300 мест с гримерными и помещениями для хранения костюмов. А также отапливаемая переходная галерея протяженностью 67 м.

На третьем этаже — учебные кабинеты для четвертых классов, кабинеты ИЗО и иностранных языков, зал для ритмической гимнастики и хореографии с раздевалками и санузлами.