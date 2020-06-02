В Сочи дали условный срок экс-полицейскому, который пьяным устроил тройное ДТП с пострадавшими
В следкоме Краснодарского края 2 июня рассказали о приговоре бывшему сотруднику полиции, из-за которого в аварии пострадали три человека
Как писали Юга.ру, ДТП произошло в Сочи 23 марта 2019 года. Пьяный полицейский ехал на служебной машине Lada Priora по Курортному проспекту. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ-21014, в котором находились подростки 16 и 17 лет. После этого машину полицейского вынесло на дорогу, где он сбил 20-летнего водителя ВАЗа, который находился в этот момент на проезжей части. Затем полицейский столкнулся с автомобилем Kia Rio, который двигался навстречу.
В результате пострадали двое несовершеннолетних и водитель отечественной легковушки. Их госпитализировали с переломами и травмами разной степени тяжести. При этом двум из них — 16-летнему юноше и водителю — был причинен тяжкий вред здоровью.
В отношении полицейского возбудили уголовное дело, его уволили из органов внутренних дел.
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В октябре дело бывшего сотрудника МВД передали в суд. 2 июня 2020 стало известно, что суд вынес приговор и признал 31-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителя и его несовершеннолетнего пассажира).
Осужденному назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ему запретили управлять транспортом в течение 2,5 лет, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.