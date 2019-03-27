В Сочи на полицейского завели дело за тройное ДТП на служебной машине

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего полицейского, который устроил ДТП с тремя пострадавшими

Инцидент произошел ночью 23 марта на Курортном проспекте. По версии следствия, оперуполномоченный отдела угрозыска отдела полиции (Хостинский район) УВД Сочи ехал на служебном автомобиле Lada Priora.

Он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ-21014, в котором в находились 16-ти и 17-летний подростки. После «Приору» вынесло на полосу встречного движения, где он сбил 20-летнего водителя ВАЗа, находящегося на проезжей части. Затем полицейский столкнулся с движущимся навстречу KIA Rio.

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних и водитель ВАЗа, их госпитализировали.

«В связи с тем, что подозреваемый после ДТП отказался от прохождения медосвидетельствования, следователь назначил судебно-химическую экспертизу, чтобы определить наличие либо отсутствие у него в крови алкоголя и наркотических средств», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка.

«В настоящее время полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.