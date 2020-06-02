На Кубани мужчину арестовали на пять суток после пикника в парке

Краснодарский край

Распечатать

В Каневском районе 1 июня за нарушение карантина и неповиновение полицейским арестовали на пять суток местного жителя

Днем 1 июня в местных пабликах сообщили, что в промежуток с 11:30 до 12:00 в станице Каневской в парке 300-летия Кубанского казачьего войска на улице Таманской мобильные отряды самоконтроля (МОС) обнаружили около 25 нарушителей карантина. Граждане оборвали сигнальную ленту, которой был огорожен парк, и проникли на территорию парка.

Читайте также:

На рекомендации покинуть парк отдыхающие не отреагировали, и к месту происшествия был вызван наряд сотрудников полиции. Одного из нарушителей задержали за неповиновение полицейским.

Видео задержания также появилось в соцсетях. На записи слышно, как люди просят отпустить мужчину с криками «Ты его сейчас задушишь!».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию. По словам представителя ведомства, во время общения полицейских с нарушителями карантина, один из местных жителей не отреагировал на рекомендации покинуть территорию парка. Также он оставил без внимания замечание о запрете нахождения в парке, а в отношении полицейских повел себя агрессивно.

Разбор Юга.ру:

Мужчину доставили в отделение полиции и составили на него два протокола — по ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Каневской районный суд арестовал нарушителя на пять суток.

В отношении остальных участников конфликта также назначена проверка, их действиям дадут правовую оценку. Отметим, что в соцсетях также публиковалась информация о том, что кубанцы попали на территорию парка вместе с детьми. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию не подтвердили.

Читайте также:

Ранее Юга.ру сообщали, что 18 мая в станице Варениковской Крымского района за нарушение карантина был задержан в парке местный житель. Сотрудники полиции доставили мужчину в отделение, оставив его двух несовершеннолетних детей одних на улице. Позже краевая прокуратура и следственный комитет объявили о начале проверки в отношении полицейских.

Каневской район Карантин Коронавирус Парки Полиция Праздники Суд

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее незаконно вырубили 58 акаций и тополей
«Аэрофлот» в начале июня продолжил летать на юг в сокращенном режиме
В центре Краснодара еще на двух перекрестках отключат светофоры
На Кубани мужчину арестовали на пять суток после пикника в парке
Сочинский нацпарк создал настольную игру-бродилку по заповеднику для детей
В Крымском районе произошло землетрясение

Лента новостей

В Краснодаре после окончания карантина выписали 472 протокола, в том числе за нарушение масочного режима

Статьи Партнерский

Новороссийск зовет

Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

«Смотрится как день вполне подходящий»

Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Реклама на портале