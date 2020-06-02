На Кубани мужчину арестовали на пять суток после пикника в парке
В Каневском районе 1 июня за нарушение карантина и неповиновение полицейским арестовали на пять суток местного жителя
Днем 1 июня в местных пабликах сообщили, что в промежуток с 11:30 до 12:00 в станице Каневской в парке 300-летия Кубанского казачьего войска на улице Таманской мобильные отряды самоконтроля (МОС) обнаружили около 25 нарушителей карантина. Граждане оборвали сигнальную ленту, которой был огорожен парк, и проникли на территорию парка.
На рекомендации покинуть парк отдыхающие не отреагировали, и к месту происшествия был вызван наряд сотрудников полиции. Одного из нарушителей задержали за неповиновение полицейским.
Видео задержания также появилось в соцсетях. На записи слышно, как люди просят отпустить мужчину с криками «Ты его сейчас задушишь!».
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию. По словам представителя ведомства, во время общения полицейских с нарушителями карантина, один из местных жителей не отреагировал на рекомендации покинуть территорию парка. Также он оставил без внимания замечание о запрете нахождения в парке, а в отношении полицейских повел себя агрессивно.
Разбор Юга.ру:
Мужчину доставили в отделение полиции и составили на него два протокола — по ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Каневской районный суд арестовал нарушителя на пять суток.
В отношении остальных участников конфликта также назначена проверка, их действиям дадут правовую оценку. Отметим, что в соцсетях также публиковалась информация о том, что кубанцы попали на территорию парка вместе с детьми. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию не подтвердили.
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Ранее Юга.ру сообщали, что 18 мая в станице Варениковской Крымского района за нарушение карантина был задержан в парке местный житель. Сотрудники полиции доставили мужчину в отделение, оставив его двух несовершеннолетних детей одних на улице. Позже краевая прокуратура и следственный комитет объявили о начале проверки в отношении полицейских.
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