Завтрак длиной в 11 часовых поясов: в Сириусе установили гастрономический рекорд

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы компании Группы Мантера
    © Фото пресс-службы компании Группы Мантера

В одном из отелей Сириуса завтрак длился с полуночи до 11 утра. Событие попало в Книгу рекордов России

Пресс-служба компании Группы Мантера сообщила Юга.ру, что в ночь с 11 на 12 июня в отеле Mantera Supreme Seaside в Сириусе состоялся завтрак, который попал в Книгу рекордов России как самый продолжительный. Он длился 11 часов — с полуночи до 11:00 по московскому времени. 

  • Завтрак официально зафиксировали представители Книги рекордов России © Фото пресс-службы компании Группы Мантера
    Завтрак официально зафиксировали представители Книги рекордов России © Фото пресс-службы компании Группы Мантера

Каждый час гостям подавали фирменные блюда того региона России, в котором уже наступило время завтрака. Именно поэтому он начинался в полночь, когда на Дальнем Востоке было утро, а завершился в самой западной точке — Калининградской области.

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Так что гости совершили «гастротур» и пробовали кухню разных регионов — от дальневосточных краба и гребешков до сибирских буузов и черноморской рыбы.

Меню разработали бренд-шеф Илья Захаров и шеф ресторана Solis Павел Степкин. 

«Вы когда-нибудь задумывались, какие вкусы скрываются в каждом уголке нашей страны? 11 часовых поясов, одна большая история России, рассказанная через еду. Мы смогли показать, насколько самобытной и богатой может быть гастрономическая культура нашей страны», — поделился Илья Захаров.

Похожая концепция была у московского ресторана Cook’kareku. Завтраки там подавали целый день, сверяясь с часовыми поясами и предпочтениями в разных странах. Заведение проработало восемь лет, но в 2023 году закрылось.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли на сентябрь. Осенью 2025-го мероприятие прошло впервые и собрало, по утверждениям организаторов, 60 тыс. гостей. 

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