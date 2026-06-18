Завтрак длиной в 11 часовых поясов: в Сириусе установили гастрономический рекорд

В одном из отелей Сириуса завтрак длился с полуночи до 11 утра. Событие попало в Книгу рекордов России

Пресс-служба компании Группы Мантера сообщила Юга.ру, что в ночь с 11 на 12 июня в отеле Mantera Supreme Seaside в Сириусе состоялся завтрак, который попал в Книгу рекордов России как самый продолжительный. Он длился 11 часов — с полуночи до 11:00 по московскому времени.

Каждый час гостям подавали фирменные блюда того региона России, в котором уже наступило время завтрака. Именно поэтому он начинался в полночь, когда на Дальнем Востоке было утро, а завершился в самой западной точке — Калининградской области.

Так что гости совершили «гастротур» и пробовали кухню разных регионов — от дальневосточных краба и гребешков до сибирских буузов и черноморской рыбы.



Меню разработали бренд-шеф Илья Захаров и шеф ресторана Solis Павел Степкин.

«Вы когда-нибудь задумывались, какие вкусы скрываются в каждом уголке нашей страны? 11 часовых поясов, одна большая история России, рассказанная через еду. Мы смогли показать, насколько самобытной и богатой может быть гастрономическая культура нашей страны», — поделился Илья Захаров.



Похожая концепция была у московского ресторана Cook’kareku. Завтраки там подавали целый день, сверяясь с часовыми поясами и предпочтениями в разных странах. Заведение проработало восемь лет, но в 2023 году закрылось.