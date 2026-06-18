Авиаколлапс на Кубани: в Сочи задержаны 95 рейсов, сбои начались в Краснодаре и Геленджике

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В кубанских аэропортах массово задерживают и отменяют рейсы. Часть из них выбилась из графика из-за ограничений в небе над Москвой

Согласно данным онлайн-табло, 18 июня в аэропорту Сочи задерживаются 95 рейсов. На вылет опаздывают 40 бортов (включая направления в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Ереван и Тбилиси), а на прилет застряли еще 55 самолетов.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что 18 июня воздушная гавань планирует обслужить 19,5 тыс. пассажиров на прилет и 21 тыс. на вылет. 

ЧП в небе над морем:

Отметим, что в аэропорту Краснодара 18 июня тоже наблюдаются задержки. На вылет опаздывают восемь рейсов, а на прилет — девять. При этом полностью отменили шесть полетов из Москвы.

Также в аэропорту Геленджика задерживаются два рейса в Москву и из столицы. Отменены четыре полета в обоих направлениях.

В аэропортах пояснили, что часть этих задержек и отмененных рейсов напрямую связана с ситуацией в московском авиаузле, где вводили временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Остальные самолеты выбились из графика по внутренним причинам.

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерний перевозчик «Россия» суммарно отменили уже более 170 рейсов в московском направлении и обратно.

Читатель «Осторожно, новости» рассказал, что в аэропорту Шереметьево сейчас наблюдается напряженная обстановка. Сотни людей, чьи вылеты аннулировали, вынуждены стоять в больших очередях на выходе из стерильной зоны.

Как писали Юга.ру, 17 июня из-за угрозы атак БПЛА в аэропортах Краснодарского края задерживались больше 180 рейсов.

Авиация Аэропорты Геленджик Краснодар Происшествия СВО Сочи Транспорт

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Авиаколлапс на Кубани: в Сочи задержаны 95 рейсов, сбои начались в Краснодаре и Геленджике

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