Авиаколлапс на Кубани: в Сочи задержаны 95 рейсов, сбои начались в Краснодаре и Геленджике

Отметим, что в аэропорту Краснодара 18 июня тоже наблюдаются задержки. На вылет опаздывают восемь рейсов, а на прилет — девять. При этом полностью отменили шесть полетов из Москвы.



Также в аэропорту Геленджика задерживаются два рейса в Москву и из столицы. Отменены четыре полета в обоих направлениях.



В аэропортах пояснили, что часть этих задержек и отмененных рейсов напрямую связана с ситуацией в московском авиаузле, где вводили временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Остальные самолеты выбились из графика по внутренним причинам.



Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерний перевозчик «Россия» суммарно отменили уже более 170 рейсов в московском направлении и обратно.



Читатель «Осторожно, новости» рассказал, что в аэропорту Шереметьево сейчас наблюдается напряженная обстановка. Сотни людей, чьи вылеты аннулировали, вынуждены стоять в больших очередях на выходе из стерильной зоны.