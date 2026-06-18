Скидка за судебное решение? В Краснодаре судья купила квартиру за 16 млн рублей вместо 80
Краснодарская судья купила квартиру в элитном ЖК в пять раз дешевле рыночной стоимости. Ее заподозрили в вынесении решения за вознаграждение
18 июня ТАСС сообщило, что судью Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерину Якубовскую заподозрили в том, что она вынесла судебное постановление за вознаграждение. Речь идет о возможной сделке с застройщиком элитного жилья в Краснодаре, в результате которой судья получила квартиру по цене в пять раз ниже рыночной.
Подозрения всплыли в ходе проверки, которую проводили перед решением о назначении Якубовской на вышестоящую должность. По словам собеседника агентства, судья вынесла постановление в пользу застройщика, а после этого заключила договор купли-продажи квартиры в элитном ЖК «Седьмой континент».
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Площадь квартиры — 130,3 кв. метра. Стоимость сделки составила 16 млн рублей.
Рыночная цена одного квадратного метра в этом ЖК начинается от 600 тыс. рублей. Однако Якубовская приобрела квартиру по цене всего 123 тыс. рублей за метр. Таким образом, стоимость жилья для нее оказалась в пять раз ниже рыночной, а общая выгода от сделки превышает 60 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в начале июня суд в Краснодаре конфисковал доли, участки и недвижимость семьи Хахалевых, нажитые через коррупционные схемы.