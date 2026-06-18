Утром 18 июня пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что ведомство отозвало комплексное экологическе разрешение (КЭР) у сочинского «Водоканала» из-за выявленных нарушений природоохранного законодательства. Речь идет о МУП города Сочи «Водоканал», которое ранее уже становилось фигурантом экологических претензий надзорных органов.

Отзыв КЭР — серьезный удар для предприятия. Работа без него грозит административным штрафом до 100 тыс. рублей, но основная финансовая угроза — в другом: к плате за негативное воздействие на окружающую среду применяется повышающий коэффициент — ×100 для сбросов в воду и ×25 для отходов. Кроме того, работа предприятия может быть приостановлена судом на срок до 90 суток. Суд вправе и вовсе прекратить деятельность, причиняющую вред окружающей среде. Для «Водоканала», обслуживающего более 200 тысяч абонентов по всему Большому Сочи, это означает необходимость срочного устранения нарушений и повторного получения разрешения.

Напомним, что в июле 2025 года Росприроднадзор оценил экологический ущерб реке Псахе в 593 млн рублей. По данным ведомства, с 16 февраля по 5 апреля 2024 года в водоем попадали сточные воды из систем водоотведения МУП Сочи «Водоканал». Позже суд удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании этой суммы.

В 2022 году суд обязал «Водоканал» Сочи выплатить 5,5 млн рублей за загрязнение Черного моря. Тогда нарушения нашли в работе Кудепстинского, Бзугинского и Дагомысского очистных сооружений.