Росприроднадзор отозвал разрешение у «Водоканала» Сочи за вред экологии. Чем это грозит?

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Росприроднадзора
    © Фото пресс-службы Росприроднадзора

Ранее ведомство оценивало ущерб реке Псахе от работы сочинского «Водоканала» почти в 600 млн рублей

Утром 18 июня пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что ведомство отозвало комплексное экологическе разрешение (КЭР) у сочинского «Водоканала» из-за выявленных нарушений природоохранного законодательства. Речь идет о МУП города Сочи «Водоканал», которое ранее уже становилось фигурантом экологических претензий надзорных органов. 

Отзыв КЭР — серьезный удар для предприятия. Работа без него грозит административным штрафом до 100 тыс. рублей, но основная финансовая угроза — в другом: к плате за негативное воздействие на окружающую среду применяется повышающий коэффициент — ×100 для сбросов в воду и ×25 для отходов. Кроме того, работа предприятия может быть приостановлена судом на срок до 90 суток. Суд вправе и вовсе прекратить деятельность, причиняющую вред окружающей среде. Для «Водоканала», обслуживающего более 200 тысяч абонентов по всему Большому Сочи, это означает необходимость срочного устранения нарушений и повторного получения разрешения.

Напомним, что в июле 2025 года Росприроднадзор оценил экологический ущерб реке Псахе в 593 млн рублей. По данным ведомства, с 16 февраля по 5 апреля 2024 года в водоем попадали сточные воды из систем водоотведения МУП Сочи «Водоканал». Позже суд удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании этой суммы.

В 2022 году суд обязал «Водоканал» Сочи выплатить 5,5 млн рублей за загрязнение Черного моря. Тогда нарушения нашли в работе Кудепстинского, Бзугинского и Дагомысского очистных сооружений.

40 млрд рублей и 14 новых объектов:

Еще один эпизод произошел в 2020 году: Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что очистные сооружения «Черноморец» и «Аше» находились в нерабочем состоянии, из-за чего хозяйственно-бытовые стоки попадали в реки Лазаревского района — Аше и Буу.

Претензии к коммунальной инфраструктуре Сочи возникали и по другим водным объектам. В сентябре 2025 года Росприроднадзор хотел взыскать с властей Сочи почти 84 млн рублей за сброс сточных вод в реку Аше, впадающую в Черное море.

Как писали Юга.ру, в конце 2025 года Росприроднадзор проиграл дело о выбросах нечистот в реку Кубань.

Водоемы Водоснабжение Росприроднадзор Сочи Черное море Экология

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