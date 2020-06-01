Первышов рассказал, почему на въездах в Краснодар появляются пробки
Власти Краснодара на заседании городского оперативного штаба 1 июня обсудили проблему пробок на въездах в город
В Краснодаре 1 июня прошло заседание городского оперативного штаба, которое провел глава краевого центра Евгений Первышов. На нем он уделил внимание обсуждению пробок на въездах в город в период карантина.
«Было много замечаний, вопросов и нареканий в конце прошлой недели по образовавшимся пробкам, особенно на Тургеневском мосту. Хотел бы принести извинения жителям за ситуацию, которая случилась. Это вынужденная мера», — заявил Первышов.
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Он объяснил, что администрация, ГИБДД и полиция города изымали нелегальные пропуска у таксистов. Сейчас все запланированные мероприятия провели и нелегальные документы изъяли. Первышов заявил, что на Тургеневском и Яблоновском мосту трафик осуществляется практически в штатном режиме. Однако ограничения все еще остаются из-за пропускного режима между муниципалитетами.
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