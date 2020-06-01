Первышов рассказал, почему на въездах в Краснодар появляются пробки

Власти Краснодара на заседании городского оперативного штаба 1 июня обсудили проблему пробок на въездах в город

В Краснодаре 1 июня прошло заседание городского оперативного штаба, которое провел глава краевого центра Евгений Первышов. На нем он уделил внимание обсуждению пробок на въездах в город в период карантина.

«Было много замечаний, вопросов и нареканий в конце прошлой недели по образовавшимся пробкам, особенно на Тургеневском мосту. Хотел бы принести извинения жителям за ситуацию, которая случилась. Это вынужденная мера», — заявил Первышов.