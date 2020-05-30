Ночью в Краснодаре загорелся дом и хозпостройка, один человек пострадал

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 30 мая произошел пожар на улице 3-я линия

Сообщение о пожаре на улице 3-я линия поступило спасателям в 00:34. Прибывшие на место через 10 минут пожарные выяснили, что горит одноэтажный частный дом и хозяйственная постройка на площади 200 кв. м.

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В 2:05 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 2:45 потушили огонь полностью. В тушении пожара было задействовано семь спецмашин и 23 спасателя.

Один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в начале мая под Краснодаром произошел пожар на ферме, который тушили более шести часов. 17 мая в краевой столице произошла сразу два пожара — загорелась трава на площади 500 кв. метров и сгорел строящийся спорткомплекс. А 29 мая загорелось здание на улице Рашпилевской.

Краснодар МЧС Пожары

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