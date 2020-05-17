В Краснодаре загорелась трава на площади 500 кв. метров

Как писали Юга.ру, рано утром 16 мая в Апшеронске загорелась квартира в 4-этажном доме. Из здания эвакуировали 20 человек, один жилец погиб. Кроме того, сегодня ночью в Краснодаре произошел пожар в строящемся спорткомплексе.

Сообщение о возгорании напротив микрорайона Гидростроителей поступило спасателям в 13:24. Пожарные установили, что загорелась трава на площади 500 кв. метров. В тушении участвовало 2 единицы техники и семь человек. Угрозы распространения огня нет, информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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